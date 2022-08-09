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Dünya edebiyatından 100 alıntı

Kitap okumak, klasikleri okumakla başlar. Çoğu insana okuma aşkını kazandıran da bu yapıtlardır. Klasik eserler, döneminin ve türünün tüm özelliklerini yansıtırken, onları en ileri noktaya taşır. Edebiyatın temel taşı olan bu yapıtlar, her okumada okuyucularına yeni ufuklar açar. Italo Calvino, klasik eserler için şöyle der: "Klasikler, insanların, hiçbir zaman "okuyorum" demedikleri, genellikle "yeniden okuyorum" dedikleri kitaplardır." Zamana meydan okuyan ve insanların aklından çıkmayan bu eserlerden alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 19:46
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"Akşamları rüzgâr camları döverken, lambayı yakıp ateşin karşısına geçip bir kitap okumak kadar hoş şey var mıdır?"

Madam Bovary - Gustave Flaubert

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"Istırabım sonsuzdur, tarife sığmaz hüznüm, Ben ki yazık mezara yaşarken gömülmüşüm..."

Bir Delinin Anıları - Gustave Flaubert

Edeiyattan alıntılar

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"Sonsuzluğun içinde güzeli aradım, yalnızca kuşkuya rastladım."

Bir Delinin Anıları - Gustave Flaubert

Edeiyattan alıntılar

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"Her birimiz dünyaya bir prizma arkasından bakarız; gülümseyen renkleri ve neşe veren şeyleri seçebilenlere ne mutlu..."

Bir Delinin Anıları - Gustave Flaubert

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"Kuşku, ruhlar için ölümdür; eskimiş ırklara bulaşan bir vebadır, bilimden gelen ve deliliğe sürükleyen bir hastalıktır. Delilik mantığın kuşkusudur; hatta belki mantığın kendisidir!"

Bir Delinin Anıları - Gustave Flaubert

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