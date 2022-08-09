Dünya edebiyatından 100 alıntı

Kitap okumak, klasikleri okumakla başlar. Çoğu insana okuma aşkını kazandıran da bu yapıtlardır. Klasik eserler, döneminin ve türünün tüm özelliklerini yansıtırken, onları en ileri noktaya taşır. Edebiyatın temel taşı olan bu yapıtlar, her okumada okuyucularına yeni ufuklar açar. Italo Calvino, klasik eserler için şöyle der: "Klasikler, insanların, hiçbir zaman "okuyorum" demedikleri, genellikle "yeniden okuyorum" dedikleri kitaplardır." Zamana meydan okuyan ve insanların aklından çıkmayan bu eserlerden alıntıları sizler için derledik.