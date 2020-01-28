Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm insanlığa almayı değil vermek, paylaşmak öğütlenir. "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar." buyuran Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı tutumu hakkında pek çok öğütte bulunmuştur. Peki, Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder? Hz. Peygamber'in gönüller yapan 40 hadisi...