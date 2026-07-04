Aile İçi İletişimsizlik Çocukları Şiddete Sürüklüyor

2 /5 Şiddet İçerikli Oyunlar Çocuklarda Saldırganlığı Tetikliyor















🔹Saldırganlık, insan doğasında varlığını sürdürmek için ortaya çıkan temel dürtülerden biri olsa da, başkalarına zarar verme niyeti taşıdığında yıkıcı bir boyuta ulaşıyor. Çocuklar sosyal öğrenme kuramı gereği çevrelerinde ve ekranlarda gördüklerini taklit ediyor.

↪ Ödüllendirilen Şiddet: Şiddet içerikli oyunlarda zarar veren karakterlerin çoğu zaman ödüllendirilmesi, çocuk zihninde "şiddet eşittir başarı" gibi tehlikeli bir eşleşmeye yol açıyor.

↪ Duyarsızlaşma: Sürekli şiddet içeriklerine maruz kalmak, çocuklarda başkalarının acısına karşı duyarsızlaşmaya ve empati yeteneğinin zayıflamasına neden oluyor.

↪ Akademik ve Sosyal Çöküş: Ekrandaki karakterlerle özdeşim kurarak saldırganlığı içselleştiren çocuklarda; yalnızlaşma, okul performansında düşüş, daha hızlı öfkelenme ve akran zorbalığı gibi sorunlar baş gösteriyor.