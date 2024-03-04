Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

◾ 1173 yılında bu hedefin ilk adımı olarak Yemen ve Hicaz topraklarına yönelik seferlerini sıklaştırdı. Bu seferinde önemli kazançlar elde ederek bölgenin yegane hakimi oldu.

◾ Muzaffer komutan Selahaddin Eyyubi 1173 senesinden itibaren "Haddimu'l Harameyn" yani "Mekke ve Medine'nin hizmetkarı" olarak anılmaya başlandı.