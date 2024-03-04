Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi
56 yıllık yaşamı adalet, hakkaniyet ve zafer kelimeleri ile örülü olan muzaffer komutan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 831 sene önce bugün Rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Hadimu'l Harameyn unvanını ilk defa kullanan hükümdar olan Selahaddin Eyyubi, 88 yıl süren Haçlı zulmüne son vererek Müslümanların yüzünü güldürmüştü. İslam tarihinde farklı bir noktada olan Selahaddin Eyyubi'yi Mehmet Akif, "Şark'ın en sevgili sultanı", Tarihçi Champdor, "İslam'ın en saf kahramanı" olarak anacaktı.
Giriş Tarihi: 04.03.2024
13:39
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
15:47
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Şarkın şanlı Sultanı Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Irak'ın Tikrit semtinde dünyaya geldi. Babası İmameddin Zengi'nin emrinde olan Selahaddin'in çocukluğu Şam ve Baalbek şehirlerinde geçti.
◾ İyi bir eğitim almasının ardından
matematik ve sanat dallarıyla yakinen ilgilendi. Hayatının bir döneminde f elsefe, fıkıh ve tarihe de ilgi duydu.
SELAHADDİN EYYUBİ KUDÜS'Ü HAÇLI İŞGALİNDEN NASIL KURTARDI?
◾ İyi bir askeri eğitim almasının ardından
Selahaddin, 1164-1169 yılları arasında amcası Esedüddin Şirkuh'un Mısır 'daki Fatimilere yönelik gerçekleştirdiği askeri seferlere katıldı.
◾ Bu süreçte
başarıları, önsezi ve askeri dehası ile dikkat çekti. 1169 yılında Nureddin Zengi'nin vekili oldu ve Mısır'ı yönetmeye başladı.
◾ Yönetimi zamanında
Fatımiler devrinde kötü idare edilen, işkence gören ve itikadi noktalarda şiiliğe icbar edilen Mısır halkının büyük sevgi ve takdirini kazandı.
◾ İki sene içinde
Mısır'ın tamamını ele geçirerek bölgede kötü hatıralar oluşmasına neden olan Fatımileri tarih sahnesinden sildi. Bunun ardından güçlü bir hazırlık sürecine girişti. Zira Selahaddin'in en büyük hedefi Kudüs'ü fethetmekti.
ŞARK'IN EN SEVGİLİ SULTANI
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1173 yılında bu hedefin ilk adımı olarak Yemen ve Hicaz topraklarına yönelik seferlerini sıklaştırdı. Bu seferinde önemli kazançlar elde ederek bölgenin yegane hakimi oldu.
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Muzaffer komutan Selahaddin Eyyubi 1173 senesinden itibaren "Haddimu'l Harameyn" yani "Mekke ve Medine'nin hizmetkarı" olarak anılmaya başlandı.
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Kudüs'e yönelik harekatın ilk bölümünü, güney hattını tamamlayan Eyyubi, 1183 yılında ikinci hedefini gerçekleştirerek Halep'i aldı. Böylece Haçlılar K uzey, Güney, Doğu ve Batı yönlerinden kuşatılmış oldu.
◾ Lakin
Kudüs'ün geri alınması, Hz. Ömer'in (RA) ardından tekrar fethi dört sene sonra olacaktı. Eyyubi bu süreçte sabırlı davranarak hem savaşa hazırlandı hem de düşmanını iyice tanıma yoluna gitti.
SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ'NİN KILICI