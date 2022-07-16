Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kılıcı: Muzafferiddin Gökbörü

🔸 Gökbörü, Musul Atabeyliği'ne bağlı olduğu süre zarfında büyük mücadeleler verir. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu Hama, Humus, Baalbek ve Sincar'a kadar gelir.

🔸 Sınırlarına kadar dayanan Selahaddin'i , II. Seyfeddin bir tehdit olarak görmeye başlar. Harekete geçmesi gerektiğini anlar. Bir süre sonra karşı karşıya gelen bu iki lider bir muharebeye girer. Galip gelen taraf, Selahaddin Eyyubi ve ordusu olur.

🔸 Topraklarının çoğunu yitiren ve alınan mağlubiyetin olumsuz sonuçlarının ardından, Musul Atabeyliği'nin başına uygun görülen isim olan İzzeddin Mesud geçer.

Kafkasların asil milleti: Çerkesler