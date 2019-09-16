Matrakçı Nasuh'un kaleminden Kanuni Sultan Süleyman'ın İran Seferi

Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakın isimlerinden biri olan Matrakçı Nasuh, Osmanlı'nın önemli alimlerinden biriydi. Tarihçi, hattat ve minyatür ustası olan Matrakçı Nasuh, Osmanlı tarihinin bu en uzun ve büyük askerî seferinde yer almış, Kanuni'nin geçtiği yollar hakkında önemli bilgiler sunmuştu. Peki, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı'nın en önemli seferlerinden biri olan İran Seferi'nde nerelerden geçmişti?