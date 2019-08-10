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Hüznün ve sevincin hakim olduğu 10 bayram şiiri

Bayramı bir armağan bilen ve neşeyle karşılayan Müslümanlar için, Kurban Bayramı bereketiyle birlikte hoş geldi. Bu bayramda da çocuklar sevindirilecek, kimsesizlerin yardımına koşulacak. Biz de sizler için bayramın sevinç ve coşkusunun yanı sıra hüznünü de dizelerinde işlemiş şairlerden 10 bayram şiirini listeledik.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:39
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Abdurrahim Karakoç, Bayramlar Bayram Olsun
Abdurrahim Karakoç, Bayramlar Bayram Olsun

Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun
Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun
Otlar/dikenler dolsun Nemrut'ların çanına
Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun.

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Necip Fazıl Kısakürek, Bayram
Necip Fazıl Kısakürek, Bayram

Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var;
Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var

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Orhan Veli Kanık, Bayram
Orhan Veli Kanık, Bayram

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye Nezaretine gideceğim.
Söylemezseniz size macun alırım,
Simit alırım, horoz şekeri alırım;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
Bütün zıpzıplarımı size veririm.
Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

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Cahit Sıtkı Tarancı, Bir bayram yemeği
Cahit Sıtkı Tarancı, Bir bayram yemeği

Korkarım felekte bir gün
Bir bayram yemeğinde.
Anam, babam gibi kardeşlerimde,
En güzel dalgınlığında ömrün.
Beni gurbette sanıp
Keşke gelseydi bu bayram
Diyecekler.
Ve birdenbire yürekler,
Aynı acıyla yanıp
Hepsinin gözleri yaşaracak.
Öldüğümü hatırlayarak.

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Cahit Sıtkı Tarancı, Çocukluk
Cahit Sıtkı Tarancı, Çocukluk

Affan dedeye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var ne de adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!

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