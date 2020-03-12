Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

🔹 İslam ile şereflenen altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair Hz. Peygambere söz verdi. Bu ufak kabile Yesrib halkına İslam'ı anlatacaklarını söylediler. Onların gösterdiği faaliyetler sayesinde birçok kişi Müslüman oldu.

🔹 Ertesi yıl, hac mevsiminde önceki yıl İslam ile şereflenen altı kişinin de bulunduğu 12 kişilik bir kafile Mekke'ye doğru yola çıktı.

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