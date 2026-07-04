Rasulullah’ın Askeri Dehası, Cihad Meydanlarındaki Taktikleri

İslam tarihine bakıldığında Rasûlullah'ın şahsiyetinin sadece kendisine gelen vahyin, İslam'ın ibadetlerinin ve hayat tarzının tebliğcisi olarak değil, aynı zamanda bir devlet ve medeniyet kurucusu, toplum düzenleyicisi ve üstün bir askerî lider olarak da ortaya çıktığı görülür. Allah'ın insanlığa gönderdiği son Rasulü olan Hz. Muhammed Mustafa (sav), bir hayli kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde hem güçlü bir toplum inşa etmiş hem de büyük güçlere karşı ayakta durabilecek bir askerî disiplin ve strateji ortaya koymuştur. Onun savaş meydanlarındaki başarısı sadece askerî güçten değil, yüksek bir stratejik zekâdan, güçlü bir iman, cesur bir yürek ve sağlam bir direniş anlayışıyla disiplinli bir yönetim tarzından kaynaklanmıştır.

Rasûlullah'ın askerî liderliği incelendiğinde onun savaş anlayışının tamamen savunma ve adalet ilkeleri üzerine kurulduğu görülür. O, savaşı bir amaç değil, zulmü ortadan kaldırmak için başvurulan zorunlu bir araç olarak görmüştür. Bu sebeple savaşlarda hem askerî disipline hem de ahlâkî kurallara büyük önem vermiştir. Onun bu anlayışı ve öğretileri, İslam savaş hukukunun temelini oluşturmuştur.

Rasûlullah'ın askerî dehası özellikle savaş öncesi hazırlık, istihbarat ve stratejik planlama alanlarında kendini göstermektedir. O, hiçbir zaman gelişigüzel hareket etmemiş, savaş öncesinde düşmanın gücünü öğrenmek üzere askeri istihbarat bilgilerini toplamış ve düşman ordusunun taktik ve hareketlerini dikkatle inceleyip değerlendirmiştir. Bu konuda Abdullah İbn Abbas (ra), Rasûlullah'ın savaş stratejisinde istişareye büyük önem verdiğini belirtir. Rasûlullah, önemli kararlar almadan önce ashabıyla görüşür, onların düşüncelerini dinler ve en uygun planı belirlerdi.

Bunun en önemli örneklerinden biri Bedir Savaşı öncesinde görülmektedir. Bedir'de Müslümanlar düşmanlarına nazaran sayıca oldukça azdı. Rasûlullah ordusunu konumlandırmadan önce ashabıyla istişare etmiş, özellikle su kuyularının kontrol altına alınması fikrini değerlendirmiştir. Hubab İbnü'l-Münzir, savaş alanındaki su kuyularının stratejik önemine dikkat çekmiş ve Rasûlullah bu öneriyi kabul ederek ordusunu buna göre konumlandırmıştır. Sununda bu karar, savaşın sonucunu etkileyen önemli faktörlerden biri olmuştur.

Bedir Savaşı, Rasûlullah'ın askerî stratejisinin ilk büyük örneklerinden biridir. Sayıca az olan Müslümanlar güçlü bir disiplin ve strateji sayesinde büyük bir zafer kazanmışlardır. Bu savaşta Rasûlullah ordusunu düzenli saflar hâlinde dizmiş ve savaş disiplinini sağlamıştır. Ashab savaş meydanında onun komutlarına tam bir bağlılık göstermiştir.

Rasûlullah'ın askerî liderliğinin en önemli yönlerinden biri ordusunun maneviyâtını güçlü tutmasıdır. O, askerlerine sadece savaşmayı öğretmemiş; aynı zamanda onları iman ve sabırla güçlendirmiştir. Birçok savaş öncesinde ashabını cesaretlendiren konuşmalar yapmış ve Allah'ın yardımına güvenmelerini tavsiye etmiştir. Bu durum İslam ordusunun psikolojik gücünü kuvvetlendirmiştir.

Rasûlullah'ın savaş taktiklerinden biri de düşmanın hareketlerini önceden öğrenmeye yönelik istihbarat faaliyetleridir. O, savaş öncesinde keşif birlikleri gönderir ve düşmanın durumunu, karargahlarını nereye ve nasıl kurduklarını ve sayısını öğrenmeye çalışırdı. Bu sayede savaş planlarını daha sağlıklı şekilde hazırlardı.

Rasûlullah'ın askerî liderliğinde dikkat çeken bir başka özellik de savaşta düzen ve disiplin sağlamasıdır. O, ordusunu küçük birliklere ayırır, her birliğin başına güvenilir komutanlar tayin ederdi. Bu sayede savaş meydanında düzenli bir komuta zinciri oluşturulurdu.

Rasûlullah aynı zamanda ordusuna son derece önemli ahlâkî kurallar da öğretmiştir. O, savaş sırasında masum insanların zarar görmesini kesin bir şekilde yasaklamıştır. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Savaşırken kadınları ve çocukları öldürmeyiniz." (Buhârî, Cihad, 147; Müslim, Cihad, 25.) Ayrıca savaş sırasında ibadet eden rahiplere, yaşlılara ve sivillere zarar verilmemesini de emretmiştir. Bu kurallar, İslam savaş hukukunun temel ilkeleri arasında yer almıştır.

Rasûlullah'ın ordusuna verdiği talimatlardan biri de çevreye zarar verilmemesi konusudur. Ağaçların kesilmesini, tarlaların yakılmasını ve hayvanların gereksiz yere öldürülmesini yasaklamıştır. Bu durum, onun savaş anlayışının sadece askerî değil aynı zamanda ahlâkî bir çerçeveye sahip olduğunu göstermektedir.

Rasûlullah'ın askerî dehası sadece savaş meydanındaki taktiklerle sınırlı değildir. O, diplomasi alanında da son derece başarılı bir lider olmuştur. Hudeybiye Antlaşması bunun en önemli örneklerinden biridir. Bu antlaşma ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünse de uzun vadede İslam'ın yayılmasını sağlayan büyük bir stratejik başarı olmuştur. Rasûlullah'ın savaş anlayışında sabır ve stratejik düşünce önemli bir yer tutar. O, gereksiz çatışmalardan kaçınmış ve mümkün olduğu kadar barışı tercih etmiştir. Mekke'nin fethi sırasında gösterdiği merhamet ve affedicilik, onun askerî liderliğinin en yüksek ahlâkî örneklerinden biridir.

Mekke'nin fethinde Rasûlullah büyük bir orduyla şehre girmiş olmasına rağmen kan dökülmesini asla istememiş barış ortamını iyice sağlamlaştırdıktan sonra Mekke'ye girmiştir. Şehrin mümkün olduğu kadar barış içinde teslim olmasını sağlamış ve yıllarca kendisine düşmanlık eden insanları affetmiştir. Bu davranış, onun savaş anlayışının intikam değil adalet üzerine kurulu olduğunu göstermektedir.

Rasûlullah'ın cihada çıkan Müslümanlara yaptığı tavsiyeler de son derece dikkat çekicidir. O, arkadaşlarına her zaman Allah'a karşı takvâ sahibi olmalarını ve savaşın bir zulüm aracı hâline gelmemesini öğütlemiştir.

Bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Allah yolunda savaşın; fakat haddi aşmayın." (Müslim, Cihad, 3.)

Bu söz, İslam'ın savaş anlayışının temel prensiplerinden biridir. Çünkü İslam'da savaş bile belirli ahlâkî kurallara bağlıdır. Rasûlullah askerlerine sabırlı olmalarını da öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:

"Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz; fakat karşılaştığınız zaman sabırlı olun/direnin." (Buhârî, Cihad, 112; Müslim, Cihad, 19.) Bu hadis, Hz Peygamber'in savaş konusunda saldıran taraf olmadığını göstermektedir. Zira İslam savaş anlayışı savunma ve adalet üzerine kuruludur.

Rasûlullah'ın askerî liderliğinde iman en önemli güç kaynağıdır. Müslüman ordusu sayıca az olsa bile güçlü bir iman sayesinde büyük zaferler kazanmıştır. Sahâbeler onun liderliğinde savaş meydanına çıktıklarında sadece maddî bir mücadele değil, aynı zamanda iman mücadelesi verdiklerinin bilinciyle hareket ediyorlardı.

İşte Rasûlullah'ın askerî dehası, stratejik zekâsı ve ahlâkî liderliği İslam tarihinin en önemli örneğidir. O, savaş meydanlarında sadece zafer kazanmayı değil, aynı zamanda adalet ve merhameti de korumayı başarmıştır. Onun ortaya koyduğu askerî disiplin, stratejik planlama ve ahlâkî savaş anlayışı, sonraki İslam devletlerinin askerî sistemine de ilham kaynağı olmuştur. Bugün Rasûlullah'ın savaş anlayışı incelendiğinde onun sadece bir komutan değil, aynı zamanda büyük bir medeniyet kurucusu olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü o, savaşın bile ahlâkî sınırlar içinde yapılması gerektiğini öğreten bir liderdir. Onun cihad anlayışı zulmü ortadan kaldırmayı, adaleti hâkim kılmayı ve insanları Allah'ın yoluna davet etmeyi hedefleyen yüksek bir ahlâk anlayışına dayanmaktadır. Bu sebeple Rasûlullah'ın askerî liderliği, tarih boyunca sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için önemli bir örnek olmaya devam etmektedir.

Ahmet Ağırakça

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