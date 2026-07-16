Uçan bir kuşu satın alabilir miyiz? İslam hukukunda garar kavramı

3 /11 Ticaret İçin Malın Mevcudiyeti Şartı















🌎Fıkıhta bir ticaretin veya alışveriş akdinin geçerli kabul edilmesi, söz konusu malın mevcudiyetine bağlıdır. Satın alınan/satılan malın teslim edilebilir olması ve detaylı bir şekilde ne olduğunun açıklanması gerekir.

🌎Örneğin; gökyüzündeki bir yıldızın alım satımının gerçekleştirilmesi mümkün değildir, çünkü niteliği ve niceliği kesin olarak bilinemez. Satın alan kişi bu yıldızı teslim alamaz. Bu, gökyüzünde uçan veya suda yüzen bir balığın satılmasına benzer. Malın akıbeti bilinir olmalıdır. Kumar gibi şans oyunlarının yasaklanmasındaki temel sebep de garar meselesidir.

İslam'a göre işverenin hak ve sorumlulukları nelerdir? İşçi ve işveren hakkı ile ilgili ayetler nelerdir?