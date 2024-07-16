Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı
İnsanlık ve bilim tarihinin en keskin dönemeçlerinden biri olan atom bombasının kullanımı gelecekteki birçok şeyin de şekillenmesiyle sonuçlanmıştır. Manhattan Projesi, bilim tarihinde geri dönülemeyecek değişikliklere yol açtı.
Giriş Tarihi: 16.07.2024
14:54
🔸 Tarihler 1938'i gösterdiğinde tüm dünyanın gözleri yaklaşmakta olan II. Dünya Savaşı tehlikesi üzerindeydi.
🔹 Almanya'da,
Nasyonal Sosyalist rejimin iktidara gelmesiyle artan silahlanma çalışmaları ve saldırgan tavırlar, tüm dünyayı II. Dünya Savaşı'nın içine çekecekti.
🔸 Almanya'nın
atom bombası üzerine çalışmalar yaptığı bilinmekteydi. Bu durum hem Avrupa'da hem de ABD'deki bilim insanlarında ciddi endişeler yaratmıştı.
🔹 İlk olarak
Enrico Fermi duyduğu bu endişeyi ABD hükumetine yazdığı mektuplarla bildirse de çok fazla önemsenmemiştir.
🔸 Daha sonra,
Albert Einstein gibi bilim dünyasında nüfuzu olan birkaç bilim insanı bir araya gelerek birtakım uyarıları sıraladıkları o mektubu ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e sunarlar.
🔹 Mektupta atom bombasının getirebileceği tehlikeleri, bunun
Adolf Hitler'in elinde ne kadar yıkıcı etkilere yol açabileceği ve Hitler'in atom bombasını kullanma konusunda hiçbir şekilde çekinmeyeceğini açıklanmıştır. Bu uyarıyı dikkate alan Roosevelt, bir araştırma ekibi kurulması için gerekli çalışmaları başlatır ve tarihte Manhattan Projesi olarak anılacak o projenin ilk adımı atılır.
🔸 Manhattan Projesi, II. Dünya Savaşı esnasında ABD hükumeti tarafından yürütülen s
on derece gizli bir bilim ve mühendislik programı olarak bilinir. Proje, nükleer enerjinin askeri amaçlar için kullanılmasını hedeflemekteydi.
🔹 ABD hükumetinin asıl niyeti atom bombasının üretilmesinin ahlaki ve yıkıcılık boyutundan ziyade potansiyel olarak Nazi Almanya'sından daha evvel nükleer silah teknolojisine sahip olmak maksadıyla bu projeyi başlatmıştır. Bu projede, nükleer fisyonu kullanarak bir atom bombası üretmenin mümkün olup olmadığı araştırmaların temelini oluşturmuştur.
🔸 Proje, o dönemde dünyanın en önde gelen fizikçileri, mühendisleri ve diğer bilim insanlarının katılımıyla yürütüldü.
Robert Oppenheimer, Enrico Fermi ve Edward Teller gibi isimlerdi.
🔹 Albert Einstein ABD'nin atom bombası üretim sürecine doğrudan katkı yapmaktan çekinmiştir; ancak atom çekirdeğinden enerji üretimi konusunda çeşitli katkılar sağlamıştır.