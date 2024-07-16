Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

🔸 Daha sonra, Albert Einstein gibi bilim dünyasında nüfuzu olan birkaç bilim insanı bir araya gelerek birtakım uyarıları sıraladıkları o mektubu ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e sunarlar.

🔹 Mektupta atom bombasının getirebileceği tehlikeleri, bunun Adolf Hitler'in elinde ne kadar yıkıcı etkilere yol açabileceği ve Hitler'in atom bombasını kullanma konusunda hiçbir şekilde çekinmeyeceğini açıklanmıştır. Bu uyarıyı dikkate alan Roosevelt, bir araştırma ekibi kurulması için gerekli çalışmaları başlatır ve tarihte Manhattan Projesi olarak anılacak o projenin ilk adımı atılır.