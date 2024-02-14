II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi

🔹 II. Dünya Savaşı, 1939'da Almanların Polonya'yı işgal etmesiyle başlayıp 1945'e kadar devam eden küresel bir savaştı. Savaşa, dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin çoğu katıldı. Savaş, Müttefikler ve Mihverler olarak iki grup halinde şekillendi.

🔹 Bu topyekun savaşta, 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla kişi doğrudan yer aldı. Savaş boyunca, büyük devletler tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini harcadılar.

İNSANLIĞIN UTANÇ TARİHİ