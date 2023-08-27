II. Mahmud'un gönlünden süzülen dua

◾ İyi bir tahsil hayatına tabi tutulan ve olağanüstü şartlar altında, adeta tetikte yetişen Sultan II. Mahmud, henüz çocuk yaşlarda tahta çıkmış ve bu koşıllar altında ekseriyetle yalnız bir yaşam sürmüştü.

◾ Hüsn-i hat ve şiir vadilerine gönlünü kaptıran Sultan, yalnızlığını hem kelimeler hem de tuvale döktü. İçinde günden güne büyüyen ve benliğini kaplayan Resulullah (SAV) aşkını farklı sanat alanlarında dile getirmiş oldu.

Sultan II. Mahmud ve ıslahatları