İslam hukukunda bilinmesi gereken terimler

📌İslam alimlerinin dini bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerini ve bütün Müslümanların ortaklaşa benimsedikleri dini hükümleri ifade eden şer'î delildir.

📌 İslam fıkhının Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü kaynağıdır.

📌İcma İslam hukukuna göre, herhangi bir çağ veya dönemde yaşamış İslam bilgini ve müctehidlerin Kur'an, sünnet ve bazı mezheplere göre kıyasın delillerine dayanarak, şeriatın konuları hakkında hüküm vermeleri veya benzer diğer hükümler arasında birleşmeleridir.

İcmanın şartları nelerdir?

➡İcmanın geçerli olabilmesi için bazı şartların varlığı aranmaktadır.

➡Öncelikle icmanın İslam peygamberi Hz. Muhammed'in vefatından sonra gerçekleşmesi gerekmektedir. Fıkıh yazarlarına göre, Hz. Muhammed hayatta iken icmadan bahsedilemez, çünkü onun kararları sünnet çerçevesinde ele alınmalıdır.

➡Bununla birlikte icma edenlerin Müslüman ve müctehid olmaları gerekir. Müctehid, dinin ayrıntılı delillerinden şer'î hüküm elde etme yeteneğine sahip olan, adaletli kimsedir.

➡ Bir diğer şart ise bir konu hakkında icma olarak kabul edilebilecek bir fikir birliğinin oluşmasıdır. Çoğunluğun fikir birliği oluşturmasıyla birlikte, ondan az sayıda da olsa karşıt görüşte bulunan yazarların olması hali icma olarak değerlendirilmez.

➡Son olarak, icmanın şer'î bir hüküm hakkında olması gerekir. Buna dair olmayan fikir birliği, icma olarak kabul edilmez.