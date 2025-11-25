Dünyayı dolaşan bilginden hayat dersleri
Yayınlanma Tarihi: 25.11.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 15:15
İbn Battuta, dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi. Faslı alim, 14. yüzyılda yaşamış ve Afrika'dan Asya'ya Avrupa'ya kadar pek çok yeri gezmiş ve bunlarla ilgili yazılar kaleme almıştır. O, Marco Polo'dan bile daha çok yere gitmiş ve buraları gözlemlemiştir. Öyle ki günümüzde bile onun bilgileri ışığında hareket ediliyor. İşte, dünyayı dolaşan bilgin İbn Battuta'dan hayat dersi niteliğinde cümleler...
Ve bilinmeli ki bir işin güzelliği, ne amaçla yapıldığına bağlıdır…
İbn Battuta
Mekke halkı günde bir kez; ikindi vakti yemek yer, ertesi gün aynı vakte kadar onunla yetinir. Gündüzleyin başka bir yemek isteyen varsa sadece hurma yer. Bu yüzden vücutları sağlıklı olur. Hastalık ve dert azdır orada.
İbn Battuta