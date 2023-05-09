Alp dağlarında yok olan bir caminin hikayesi
Hikayeler tarihin dokunulabilen, en canlı örnekleridir. Asırları birbirine bağlayan bu kültürel ögeler her milletin hafızasında önemli derecede yer tutarlar. I. Dünya Savaşı'nda Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olarak savaşan Müslüman Boşnak askerler rahatça namazlarını kılabilmek için 1800 metre rakımda, Alp dağlarında bir cami inşa ettiler. Savaşın ardından kısa süre sonra yıkılan caminin hikayesi ise hafızalarda hala taze...
Giriş Tarihi: 09.05.2023
12:54
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
16:43
◾ Dünya savaş tarihinde pek çok ilkin bulunduğu
I. Dünya Savaşı, devletlerin büyük ittifaklar meydana getirerek karşı karşıya geldikleri ilk büyük savaştır. Yaklaşık on milyon insanın öldüğü savaş hala hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.
◾ Bu savaş sırasında
cephelerin büyüklüğü, kavimlerin farklılıkları öne çıksa da savaş, pek çok emsalsiz hikayeyi dünya kültürüne hediye etmiştir.
DÜNYA'NIN EN KANLI SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI
*Cami olmadığı için Alp dağlarındaki ormanlarda namaz kılan Boşnak askerler
◾ Bu hikayelerden birisi
uzun yıllar unutulsa da Boşnak milletinin hafızasından silinmedi. Savaş sırasında Alp dağlarına nakledilen Müslüman Boşnak askerler ibadetlerinden vazgeçmediler.
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Orman içinde cemaatle namaz kılan askerler düşman tarafından fark edilme ihtimali sebebiyle Alplerde, 1800 metre rakımda bir camii inşa ettiler.
I. DÜNYA SAVAŞI'NDAN ÇOK ÖZEL FOTOĞRAFLAR
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1878 yılında Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun işgaline uğrayan Bosna toprakları yıllarca zulümle yönetilmiştir. I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Boşnak askerleri de farklı cephelere gönderilmiştir.
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Isonzo savaşlarına gönderilen Müslüman Boşnak askerler, savaşçılıkları kadar dini yönleriyle de öne çıkarak Avrupa'nın gördüğü en yüksek rakımdaki camiyi de harp sırasında inşa ederler.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN AZ BİLİNEN 50 FOTOĞRAFI
ALPLERDE SAVAŞ
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1915 yılının Haziran ayında başlayıp 1917 Kasım ayına dek süren Isonzo savaşları I. Dünya Savaşı boyunca Alp dağlarında yapılan en önemli muharebedir.
Alp Dağları nerede?
İsviçre, İtalya, Avusturya ve Fransa'nın büyük bölümünde Almanya'nın ise güney kısmında önemli yer kaplayan Alpler, Avrupa tarihinde önemli bir yer tutan dağ silsilesidir.
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Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve İtalya arasında toplam on iki muharebeden müteşekkil olan bu savaş, Boşnak askerlerinin gayretleriyle Avusturya'nın üstünlüğüyle bitmiştir.
I. DÜNYA SAVAŞI'NIN TARİHİ HAFIZASI
NAMAZSIZ OLMAZ
◾ Savaş başladıktan kısa bir süre sonra namazlarını kılmak isteyen
Boşnak askerler tarafından inşa edilen Log pod Mangartom Camii, yer aldığı konum sebebiyle 1800 metre rakımda inşa edilir.
◾ Günümüzde var olmayan, yıkıntıları bulunan cami Slovenya'ın kuzeybatısında kalan Bovec şehri içindeki küçük
Log pod Mangartom köyünde yer almaktaydı.
I. DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA BİLİNMEYEN 30 GERÇEK