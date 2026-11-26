Alp dağlarında yok olan bir caminin hikayesi

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◾ Dünya savaş tarihinde pek çok ilkin bulunduğu I. Dünya Savaşı, devletlerin büyük ittifaklar meydana getirerek karşı karşıya geldikleri ilk büyük savaştır. Yaklaşık on milyon insanın öldüğü savaş hala hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

◾ Bu savaş sırasında cephelerin büyüklüğü, kavimlerin farklılıkları öne çıksa da savaş, pek çok emsalsiz hikayeyi dünya kültürüne hediye etmiştir.

(X) DÜNYA'NIN EN KANLI SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI