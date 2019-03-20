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Birinci Dünya Savaşı hakkında bilinmeyen 30 gerçek

Birinci Dünya Savaşı 11 Kasım 1918'de sona erse de milyonlarca sivil ve askeri kaybın yanı sıra birçok devletin yok olması, yeni devletlerin kurulması ve tartışmalı bölge statüleriyle hafızalarda yerini koruyor. Birinci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihinin en kanlı altıncı savaşı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da savaşta resmi rakamlara göre 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp olduğunu? Sizler için, Birinci Dünya Savaşı hakkında bilinmeyen 30 gerçeği derledik.

Giriş Tarihi: 20.03.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 12:04
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Birinci Dünya Savaşı sırasında 30'dan fazla zehirli ve kimyasal gaz kullanıldı. Savaşın sonunda ise birçok ülke zehirli gazların yasaklanması için antlaşma imzaladı.

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Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı altıncı savaşıdır.

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Savaş, binlerce insanın bedeninde ve özellikle de yüzünde kalıcı izler bıraktı. Estetik ameliyatlar kullanılmış olsa da düzeltilemeyecek yaralanmalar için yüz maskeleri kullanıldı. Bazı askerler ömürlerinin sonuna kadar hastanelerde ya da bakım evlerinde kaldılar.

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Birinci Dünya Savaşı'ndaki zayiat sayısı 35 milyonun üzerindedir. 15 milyon sivil ve asker hayatını kaybetti, 20 milyondan fazla insan ise yaralandı.

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İngiltere Bakanlığı, 1.60 boyundan kısa olanları askere kabul etmiyordu. Ancak bu kural kısa boylu İngilizlerin, askere gitmesini engelleyemedi. Bakanlık bu insanlar için "Cüce Taburları" kurdu. Bu taburlar, normal taburların yanında yardımcı birlik olarak savaşa katıldı.

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