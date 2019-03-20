Birinci Dünya Savaşı hakkında bilinmeyen 30 gerçek

Birinci Dünya Savaşı 11 Kasım 1918'de sona erse de milyonlarca sivil ve askeri kaybın yanı sıra birçok devletin yok olması, yeni devletlerin kurulması ve tartışmalı bölge statüleriyle hafızalarda yerini koruyor. Birinci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihinin en kanlı altıncı savaşı olduğunu biliyor muydunuz? Ya da savaşta resmi rakamlara göre 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp olduğunu? Sizler için, Birinci Dünya Savaşı hakkında bilinmeyen 30 gerçeği derledik.