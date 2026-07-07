Cahiliye devrinde himaye

1 /11 Cahiliye döneminde himaye geleneği nasıldı?















▶ Himaye, sözlük anlamı olarak bir kimseyi korumak, muhtemel tehlikelere mani olmak anlamlarına gelir. Terim anlamı ise bilhassa eski Arap toplumunda asabiye bağlarıyla ilişki içerisinde olan insanların birbirlerini koruması geleneği ifade edilir. Cahiliye devrinde bir kimse, bağlı bulunduğu kabile tarafından diğer kabilelerden gelebilecek zararlara karşı korunur.

▶ Bu gelenek, Araplar arasında güvenlik ve dayanışmayı temsil eden önemli bir sosyal kurum niteliğindeydi. Himaye eden kimseye 'hami' veya 'hafir' denmekteydi.

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