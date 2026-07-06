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Dünyaya Geldim Gitmeye I Sadettin Ökten - Kemal Sayar

Yayınlanma Tarihi: 06.07.2026 16:13

Modern dünyanın gürültüsünde ruhunu unutanlar için durup soluklanmamız gereken noktalar var. İşte, bu tam bu o an karşımıza "Dünyaya Geldim Gitmeye" eseri çıkıyor. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın bilgece sohbetlerinden süzülen bu eser, hız çağının sahte kimliklerinden sıyrılıp kendi içsel menziline yürümek isteyen her yolcuya zarif bir rehberlik sunuyor. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için derlediğimiz alıntılar...

1/20

🔸

Sonsuz bir rahmet okyanusundan insan hissesine düşen bir kaç damla ama o sonsuzluğu gönül kelimesinin manasına mündemiç olan insanlar hissediyor.

Sadettin Ökten

ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ

2/20

🔸

Rahmet, çok güzel, inanan insanları çağrıştıran bir kelime ama bu dairenin dışında kalan gönül ehli kimseler de var.

Sadettin Ökten

3/20

🔸

Sen ne kadar gayret edersen et, o kalpleri açmadıkça hidayet nuru onlara erişmez.

Sadettin Ökten

4/20

🔸

Varlık çok çeşitli şekillere bürünebilme kapasitesine sahip.

Kemal Sayar

5/20

🔸

İnsanlar evlerinin içinde dahi yalnız.

Kemal Sayar

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