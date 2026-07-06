Dünyaya Geldim Gitmeye I Sadettin Ökten - Kemal Sayar
Yayınlanma Tarihi: 06.07.2026 16:13
Modern dünyanın gürültüsünde ruhunu unutanlar için durup soluklanmamız gereken noktalar var. İşte, bu tam bu o an karşımıza "Dünyaya Geldim Gitmeye" eseri çıkıyor. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın bilgece sohbetlerinden süzülen bu eser, hız çağının sahte kimliklerinden sıyrılıp kendi içsel menziline yürümek isteyen her yolcuya zarif bir rehberlik sunuyor. İşte, bu kıymetli kitaptan sizler için derlediğimiz alıntılar...
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Sonsuz bir rahmet okyanusundan insan hissesine düşen bir kaç damla ama o sonsuzluğu gönül kelimesinin manasına mündemiç olan insanlar hissediyor.
Sadettin Ökten
ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ
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İnsanlar evlerinin içinde dahi yalnız.
Kemal Sayar