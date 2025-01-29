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Ziya Osman Saba'dan alıntılar: Dünyadaki her şey: ümit, teselli

Yayınlanma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:17 Güncelleme Tarihi: Ocak 29, 2025 16:08

Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarından biri olan Ziya Osman Saba, Yedi Meşaleciler Hareketi'nin kurucularındandır. İlk yayınlanmış kitabı Sebil ve Güvercinler'in, tanınmasındaki payı büyüktür. Hem hikayelerinde hem de şiirlerinde vermek istediği duyguyu, okurlarına en iyi şekilde iletmiştir. Ziya Osman Saba'nın "Geçen Zaman" adlı eseri ise 1947-1957 yılları arasında yazdığı şiirlerini kapsayan ve ölümünden sonra Varlık yayınları tarafından basılmıştır. Bu kitabında şair, yaşamın ve ölümün manasını anlatmaktadır. İşte, bu eserden sizler için alıntılar derledik.

1/20

🔸

Temiz yürekli, uysal çocukluğum.

Ah, ümit dolu gençliğim.

ZİYA OSMAN SABA

Ziya Osman Saba'dan Sebil ve Güvercinler

2/20

🔸

Hep geçireceğiz içimizden;

Hayat beraber, ölüm, beraber...

ZİYA OSMAN SABA

3/20

🔸

Dünyadaki her şey: ümit, teselli.

ZİYA OSMAN SABA

4/20

🔸

Hayat!

Ömrüm boyunca bana sunduğun keder.

ZİYA OSMAN SABA

5/20

🔸

Sessizlik içerime doluyor yudum yudum.

ZİYA OSMAN SABA

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