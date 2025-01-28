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Özdemir Asaf'ın kaleminden "Bir Kapı Önünde"

Yayınlanma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:42 Güncelleme Tarihi: Ocak 28, 2025 11:44

Şiirin insanlar üzerinden bambaşka tesirleri vardır. Bazen bizi alır diyar diyar gezdirir bazen bir sobayı ısıtan köy evine götürür bazen de bir mezar başında ağlatır. Özdemir Asaf'ın şiirleri de ruh alemimize adeta bir ahenk katar. Şairin, "Bir Kapı Önünde" adlı şiir kitabı da tam olarak böyledir. Her insanda farklı hisler ve farklı anılar canlandırır. İşte, bu pek kıymetli eserden sizler için mana yüklü dizeleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri

Girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.

ÖZDEMİR ASAF

Özdemir Asaf'ın en çok sevilen 50 şiiri

2/20

🔸

Mesele canımın yanması değil, mesele canımı yakanın canım olması.

ÖZDEMİR ASAF

3/20

🔸

Kime sorsan,

Evinde bir oda eksik.

ÖZDEMİR ASAF

4/20

🔸

Hepsinin gelmesini bekleme,

Sen var olasın diye.

Bir kişi gelmeyecek,

Sen, bir olasın diye.

ÖZDEMİR ASAF

5/20

🔸

Benim bulunduğum noktada durmak zor.

Sanki başka noktalar beni çağırıyor.

ÖZDEMİR ASAF

Özdemir Asaf'ın "Kırılmadık Bir Şey Kalmadı" kitabından alıntılar

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