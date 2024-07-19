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Özdemir Asaf’ın “Kırılmadık Bir Şey Kalmadı” kitabından alıntılar

Özdemir Asaf, Türk edebiyatının özgün seslerinden biri olarak, mizahi ve derin düşünceleri ustalıkla harmanlayan bir şairdir. "Kırılmadık Bir Şey Kalmadı" adlı eseri, edebiyatseverlerin yanı sıra yaşamın karmaşıklıklarını anlamak isteyen herkesin ilgisini çekecek niteliktedir. Asaf'ın derin felsefi bakış açısı ve mizahi üslubuyla bezeli bu eser, Türk edebiyatının önemli bir köşe taşı olarak kabul edilir. Özdemir Asaf'ın hassasiyetli kalemiyle yazılmış en güzel alıntıları "Kırılmadık Bir Şey Kalmadı" adlı şiir kitabından sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:49
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İnsan, kaldıkça küflenir, gidemedikçe çürür.

📒📗 Kırılmadık Bir Şey Kalmadı - Özdemir Asaf

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Ben hiç başlamamış bir dündeyim.

📒📗 Kırılmadık Bir Şey Kalmadı - Özdemir Asaf

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Eskiden kızardım. Daha çok konuşurdum. Gülerdim. Gülümserdim. Beklerdim. Umardım. Yaşama sevincimi yitirmedim ama kızmıyorum artık. Daha az konuşuyorum.

📒📗 Kırılmadık Bir Şey Kalmadı - Özdemir Asaf

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Çünkü sen kendini sevme korkağısın.

📒📗 Kırılmadık Bir Şey Kalmadı - Özdemir Asaf

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Yalnızlığım sana erişemedi mi?

📒📗 Kırılmadık Bir Şey Kalmadı - Özdemir Asaf

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