Türkmen kanadı: Ahal Teke
Türk'ün kanadı ve en vefalı dostu hiç şüphesiz atlardır. Yüzyıllar geçse bile birer sırdaş olan atlara verilen değer ve önem hiç değişmez. Öyle ki bir Türkmen atasözü der ki "atı barın, ganadı bar" yani "atı olanın kanadı olur." Yüzyıllar boyu adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar gelen saf kan cins atlardan biri Ahal Tekelerdir. Güçlü ve hızlı hareket etmeleri bakımından sahiplerine büyük bir avantaj sağlar. Dosta güven, düşmana korku salar ve sahiplerini kendi seçerler. İşte Türklerin en yakın dostu o muhteşem atlar...
TÜRK'ÜN KANADI: ATLAR
🔸 Türk'ün kanadı ve en vefalı dostu hiç şüphesiz atlardır. Yüzyıllar geçse bile birer sırdaş olan atlara verilen değer ve önem hiç değişmez.
🔸 Seneler geçtikçe farklı türleri de ortaya çıkan atlar, bazı Türk topluluklarıyla beraber anılmaya başlanır. Bunlardan biri Türkmenistan'ın en özel atı, Ahal Tekelerdir.
TÜRKMEN HALKININ SİMGESİ
🔸 Türkmenler tarafından 3000 yıl önce evcilleştirilen Türk ırkına has bir at olan Ahal Tekeler, zamanla Türkmen halkıyla bütünleşir ve simgesi haline gelir.
🔸 Türkistan'dan İran'a, oradan Anadolu'ya gelen Ahal Tekeler, Türkmen ruhunun gücünü yok etmek isteyen düşmanların korkulu rüyası olur.
DEDE KORKUT VE MANAS DESTANI'NDA ADI GEÇEN AT
🔸 Türkmenistan'ın Ahal bölgesi ve Teke boyunda ismini alan atlar, evvela Kopet Dağları'nda görülmeye başlanır. Dede Korkut ve Manas Destanı'nda adı geçen bu hayvanlar, Türkistan'ın en özel at türüdür.
🔸Her savaş, afet ve seyahatte kısacası her zaman Türklerin yanında olan bu at cinsi, Türk milletine daima zaferler getirmiştir.
AHAL TEKELERİN EĞİTİLMESİ
🔸 Türkmenler, Ahal Tekelerin eğitimine tay iken başlar. Daha çok küçükken verilmeye başlanan bu eğitimler, çok kısa bir zaman içinde sahiplerine olumlu geri dönüşler sağlar.
🔸 Cesur, zeki, duygusal ve sezgileri çok güçlü olan bu canlılar, bazen çok inatçı olabilmektedirler. Yonca ve arpa ile beslenen atların bakımı ayrı bir özen ve titizlikle yapılmaktadır.
AHAL TEKENİN ÖZELLİKLERİ
🔸 Vücudu her daim parlak olan Ahal Tekelerin kılları çok ince ve yumuşaktır. Kulakları diğer atlardan daha iri olan atların yeleleri de yumuşak, narin ve azdır.
🔸 Ahal Tekelerin gözleri badem şeklinde ve daima siyahtır. Bu harikulade canlıların vakurlu ve dik bir duruşları vardır.