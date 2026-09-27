Türkmen kanadı: Ahal Teke

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TÜRK'ÜN KANADI: ATLAR

🔸 Türk'ün kanadı ve en vefalı dostu hiç şüphesiz atlardır. Yüzyıllar geçse bile birer sırdaş olan atlara verilen değer ve önem hiç değişmez.

🔸 Seneler geçtikçe farklı türleri de ortaya çıkan atlar, bazı Türk topluluklarıyla beraber anılmaya başlanır. Bunlardan biri Türkmenistan'ın en özel atı, Ahal Tekelerdir.