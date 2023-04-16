Türkmenistan Ramazan sözlüğü
Cennet kapılarının açıldığı mübarek Ramazan, tüm İslam coğrafyası için oldukça mühimdir. Öyle ki bu manevi dönem, gelenekleri ve beraberinde birbirinden güzel sözcükleri günlük hayata dahil eder. Halıları ile meşhur Türkmenistan toprakları Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayan Türk- İslam ülkelerinden biridir. İşte bu mübarek ay ile birlikte Türkmen halkının yaşantılarına katılan o manalı kelimeler...
Giriş Tarihi: 16.04.2023
10:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
10:18
RAMAZAN- REMAZAN
🔸 Oğuz grubunun Azerbaycan Türkçesinden sonraki temsilcisi Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede Ramazan kelimesi iki farklı ifadeyle karşılık bulmaktadır.
🔸 İlki Arapça kökenli Ramazan kelimesinin "
Remezan" şeklinde kullanılmasıdır. İkincisi ise Türk lehçelerinin genelinde kabul görmüş " Oraza" sözcüğüdür.
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Hoş geldin Remezan!
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Hoş geldin Ramazan.
ORUÇ- ORAZA
◾ Türkmen Türkçesinde "
oruç" kelimesi bulunduğu gruptan ziyade kuzeybatı grubunun özelliğini taşımaktadır. Bu duruma en güzel örneği " oraza" kelimesi teşkil etmektedir.
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Tutqan orazanıznı Allah qabul etsin.
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Allah (CC) tuttuğunuz oruçları kabul etsin.
SAHUR- SAHUR
◾ Oğuz grubunun Azerbaycan'dan sonraki temsilcisi olan Türkmen Türkçesinde "
sahur" sözcüğü yerine, ağız beklemek manasına gelen "agyz beklenyan" ifadesi kullanılır.
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Oraza ayyında Aşgabat şahari üçin agyz beklenyan wagtlary.
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Ramazan ayında Aşkabat şehri için sahur vakitleri.
KADİR GECESİ- KADYR GİCESİ
◾ Ramazan ayının içine gizlenmiş mübarek bir gün olan
"Kadir gecesi" Türkmen halkı tarafından "Kadyr Gicesi" olarak bilinmektedir.
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Kadyr Gicesi Remezanyň soňky on gününde bolup geçıär.
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Kadir Gecesi Ramazan ayının son on gününde yer alır.
DUA- DOGA
◾ Dua
"Allah'a (CC) yalvarma, dilek ve temennilerde bulunma" anlamına gelmektedir. Dua, Türk lehçelerinden biri olan Türkmen Türkçesinde " doga" kullanımı yaygındır.
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Doga etmek ıürege şypa berıär.
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Dua etmek kalbe şifadır.