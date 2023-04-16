Türkmenistan Ramazan sözlüğü

Cennet kapılarının açıldığı mübarek Ramazan, tüm İslam coğrafyası için oldukça mühimdir. Öyle ki bu manevi dönem, gelenekleri ve beraberinde birbirinden güzel sözcükleri günlük hayata dahil eder. Halıları ile meşhur Türkmenistan toprakları Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayan Türk- İslam ülkelerinden biridir. İşte bu mübarek ay ile birlikte Türkmen halkının yaşantılarına katılan o manalı kelimeler...