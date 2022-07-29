Zafer, fetih ve asalet müjdecisi atlar

◾ Atlar, Türklerin yaşamında etinden ve sütünden faydalanıldığı gibi gerektiğinde de hediye edilir, kurban olarak sunulurdu. Oyunlar ve şenliklerde Türk sporunun gelişmesi adına büyük katkılar sağlamışlardı. Hatta Türklerin ehlileştirdiği atlar, geleneksel oyunlarımız olan cirit ve çevgenin başkahramanı da olmuşlardır.

◾ Savaşçı bir millet olan Türkler için "at" bir hayvan olmaktan çok daha fazlasıdır. Bir savaş meydanından başka bir savaş meydanına akın ederken, yurt değiştirirken hatta öldükten sonra bile sahiplerinden ayrı tutulmamışlardır.

◾ Türkler, doğdukları günden öldükleri güne kadar bağımsızlıkları için birçok mücadeleler vermişlerdir, bu mücadelelerde daima yanlarında olanlar, kadim ve özgürlük timsali, atlarıdır.

Asalet ve sefaleti taşıyan 7 efsane at