Kazan Türklerinin kadın kahramanı: Süyüm Bike

🔸 Fakat Rus Knezi Vasiliy'in talimatlarına uyarak devleti yönetmeye devam eden Kazan Han'ı Meclis'in kararıyla öldürülür.

Daha sonra Kırım'dan gelen ve iyi bir yönetici olarak bilinen Safa Giray Han ile Süyüm Bike evlendirilir.

🔸 Ülke, Safa Giray ve Süyüm Bike zamanında refah dolu günler yaşasa da bu durum uzun sürmez. Giray Han'ın vakitsiz ölümü, Kazan Hanlığı'nı düşman işgaline açık bir hale getirir.

🔸 Babası öldüğünde Süyüm Bike'nin oğlu Ötemiş Giray henüz iki yaşındadır. Bu yüzden ülke yönetimi Süyüm Bike'ye kalır. Rus Çarı IV. İvan, Kazan Hanlığı'nın başına bir kadının geçmesi ile Hanlığı topraklarına katabileceğini düşünür. Fakat Süyüm Bike'nin komutasındaki Tatar ordusu, Rusları bozguna uğratır.

Rus Çarı IV. İvan kimdir?

İlk Rus Çarı olan İvan 1547 - 1584 yılları arasında Rus Çarlığı'nı idare eder.

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