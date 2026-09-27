Anne Babanın Evlatlarına Karşı Görevleri

1 /10 Dünya Hayatının Süsü















"Mal ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır."

Kehf Suresi, 46. ayet

🌿İnsan, yeryüzünün şerefli bir misafiri olarak yaratılış gayesini idrak etmeli ve hayatını bu doğrultuda şekillendirmelidir. Varlık alemini ve içindeki tüm canlıları yoktan var eden Yüce Allah, onların rızkını ve yaşamını sonsuz kudretinde sürdürür. Dünya hayatı geçici bir imtihan meydanıdır ve bu meydanda sahip olduğumuz her şey aslında bize verilmiş birer emanettir.

🌿Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere, mallar ve evlatlar dünya hayatının geçici birer süsüdür. Bu ilahi gerçek, ebeveyn ile evlat arasındaki ilişkinin sadece maddi bağlarla sınırlı olmadığını, çok daha derin bir manevi boyuta sahip bulunduğunu göstermektedir.

10 Ayet ile İslam'da Çocuk Yetiştirme