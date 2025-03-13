10 Ayet ile İslam’da Çocuk Yetiştirme
Yayınlanma Tarihi: Mart 13, 2025 11:17 Güncelleme Tarihi: Mart 13, 2025 11:18
Allah'ın ihsan ettiği çocuklar birer emanet ve imtihan aracıdır. Çocuklar, bir lütuf, öldükten sonra amel defterlerinin kapanmaz sevap ve mükâfatıdır. Allah, çocuklarının fıtratını koruyarak İslam ahlakı üzere yetiştirenlere mükafat vereceğini müjdelemiştir. Sizlere İslam'da çocuk yetiştirme ile ilgili 10 ayet derledik.
1/10
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"Ey iman edenler! Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir; onlara karşı dikkatli olun! Bununla beraber eğer affeder, hoş görür ve kusurlarını örterseniz bu sizin için bir fazilettir. Hiç şüphesiz Allah da, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir."
Teğabün / 14. Ayet
3/10
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"İyi bilin ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükâfatın ise yalnız Allah'ın yanında olduğunu unutmayın."
(Enfâl / 28. Ayet)
5/10
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"Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir. Allah'ın sevgi ve taatini mal ve evlat sevgisine tercih edenleri Allah katında büyük bir mükâfat beklemektedir."
(Teğabün / 15. Ayet)