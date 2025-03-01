Resulullah’ın dilinden zühd hadisleri

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.

(Tirmizî, Zühd 34 - İbni Mâce, Zühd 9)

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