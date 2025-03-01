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Resulullah'ın dilinden zühd hadisleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 01, 2025 10:00 Güncelleme Tarihi: Mart 01, 2025 10:03

Dünyaya karşı takınılan olumsuz tavrı ifade eden zühd kavramı esasında geçici olandan yüz çevirme manasına gelir. Öyle ki Allah Resulü (SAV) dünyadan yüz çevirmiş, onun aldatıcı yönüne karşı müminleri uyarmıştır. Ramazan-ı Şerif'in en önemli hususiyetlerinden birisi de zühd mevsimi olmasıdır. Bu ay boyunca Müslümanlar dünyalıktan yüz çevirir, selim bir kalple Allah Teala'ya yönelirler. İşte Resulullah'ın (SAV) dilinden zühd ile ilgili hadis-i şerifler...

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Dünya, mümine hapishane, kâfire cennettir.

(Müslim, Zühd 1 - Tirmizi, Zühd 16)

RESULULLAH'IN YOL GÖSTEREN HADİS-İ ŞERİFLERİ

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.

(Tirmizî, Zühd 34 - İbni Mâce, Zühd 9)

KOMŞULUK HAKKI İLE İLGİLİ HADİSLER

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Eğer dünya Allah nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi.

(Tirmizi, Zühd 13 - İbnu Mace, Zühd 11)

HADİS İLMİNDE RİHLE YOLCULUKLARI

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.

(Müslim, Birr 33 - İbni Mâce, Zühd 9)

HAC: GÖNÜL KABESİNİ BULMA YOLCULUĞU

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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.

(Tirmizi, Tibb 1)

MESCİD-İ NEBEVİ'NİN BÖLÜMLERİ

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