Resulullah'ın dilinden zühd hadisleri
Dünyaya karşı takınılan olumsuz tavrı ifade eden zühd kavramı esasında geçici olandan yüz çevirme manasına gelir. Öyle ki Allah Resulü (SAV) dünyadan yüz çevirmiş, onun aldatıcı yönüne karşı müminleri uyarmıştır. Ramazan-ı Şerif'in en önemli hususiyetlerinden birisi de zühd mevsimi olmasıdır. Bu ay boyunca Müslümanlar dünyalıktan yüz çevirir, selim bir kalple Allah Teala'ya yönelirler. İşte Resulullah'ın (SAV) dilinden zühd ile ilgili hadis-i şerifler...
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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
Dünya, mümine hapishane, kâfire cennettir.
(Müslim, Zühd 1 - Tirmizi, Zühd 16)
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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.
(Tirmizî, Zühd 34 - İbni Mâce, Zühd 9)
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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
Eğer dünya Allah nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi.
(Tirmizi, Zühd 13 - İbnu Mace, Zühd 11)
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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.
(Müslim, Birr 33 - İbni Mâce, Zühd 9)
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Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
(Tirmizi, Tibb 1)