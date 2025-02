Hac: Gönül Kabesini bulma yolculuğu

3 /10 HACI OLMAK İÇİN YOLA ÇIKAN MÜSLÜMANLAR İSTANBUL'DA













◾ Harkassi ise bu kutsal sefer için yıllarca birikim yaptıklarını hem maddi hem de fiziksel anlamda hazırlık içinde olduklarını anlatıyor. Yolculuğun zorluklarını aşarken pek çok unutulmaz an yaşadıklarını, Allah'ın yardımını her an hissettiklerini vurguluyor. Bu üç yolcu, Ramazan-ı Şerif'i İstanbul'da geçirerek yollarına devam etmeyi planlıyorlar.

◾ Ancak bu yolculuk yalnızca onlara özgü değil. Onlar, Osmanlı'dan Abbasîlere kadar uzanan köklü bir geleneği sürdürüyorlar. İslam tarihinde hac, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir ilim ve irfan yolculuğu olarak görülürdü.