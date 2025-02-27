Hac: Gönül Kabesini bulma yolculuğu

1 /10 HAC YOLCULUĞU İÇİN İSPANYA'DAN YOLA ÇIKTILAR













◾ Tarih boyunca yollar, sadece bir yerden bir yere varmanın değil, aynı zamanda insanın ruhen ve zihnen olgunlaşmasının da vesilesi oldu. Çünkü yol, zahmetiyle eğitir; sabrı, teslimiyeti ve tevekkülü öğretir. Bu gerçeğin günümüzdeki en somut yansıması, at sırtında yola çıkan üç Müslümanın asırlardır süregelen bir geleneğin izini sürerek Hac yolculuğuna devam etmesidir.

◾ İspanya'dan yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yaklaşık 3,5 aydır süren yolculuklarının sonunda İstanbul'a ulaştı.

◾ 8 bin kilometrelik bu meşakkatli yolculukta İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye geldiler.