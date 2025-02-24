İbnü’l vakt olmak: Esma’nın tecellilerini an içinde takip etmek

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◾ Bu mesele Allah Teala ile kurduğumuz ve gönüllerden sadece gönüllere akan görünmez bağ ile ilintilidir. Kişinin özgürlük kavramı onu yasak olandan ziyade helal olanın derinliklerine iter.

◾ Bu çok tartışılan meseleleri İslam dünyasının metafizik geleneğinin önde gelen isimleri "Esma" tecellileri ile bağdaştırmış ve ortaya "ibnü'l vakt" başta olmak üzere çeşitli kavramlar çıkartmışlardır.

İSLAM FELSEFESİNDEN MODERNİTEYE: ZAMAN