Düşünce tarihine yön veren Müslüman filozoflar
İslam tarihinde pek çok Müslüman filozof yetişti ve ilimleriyle, ortaya koydukları görüşlerle, kaleme aldıkları eserlerle dünya tarihine yön verdi. İlmin tohumlarını bundan yaklaşık bin yıl önce atan Müslüman filozoflar, hem bulundukları yerlerde verdikleri eğitimlerle hem de farklı dillere çevrilen eserleriyle felsefenin farklı coğrafyalarda filizlenmesini sağladılar. Descartes, Spinoza, Goethe, Kant gibi birçok isme ilham kaynağı olan ve ortaya koydukları eserlerle düşünce tarihine yön veren Müslüman filozofları derledik.
Giriş Tarihi: 14.12.2019
17:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
09:24
Tam adı: Ebu Yusuf Yakub bin İshak bin Sabbah el Kindî
Doğumu: 801 / Kufe, Irak
Ölümü: 873 / Bağdat, Irak
En önemli çalışmaları: Kitâbü'l-Kimya ve'l-ıtr adlı eser dâhil olmak üzere farklı alanlarda 361'den fazla eser verdi.
TARİHTEKİ İLK İSLAM FİLOZOFU
Kindî, tarihteki ilk İslam filozofu olarak kabul edilir. Hekim, felsefeci, matematikçi, geometrisyen, kimyager, mantıkçı, müzisyen ve astronom olarak çalışmakta olan Kindî adeta bir ansiklopedi gibiydi.
Kufe valisinin oğlu olan Kindî burada ve Bağdat'taki ünlü Darülhikme'de eğitim almış, tercüme, bilim ve felsefe alanındaki hizmetlerinden ötürü Halife'nin sarayında yüksek bir itibar kazanmıştı. Halife Mu'tasım, oğlu Ahmed'in hocası olarak da Kindî'yi seçmişti.
İLGİLENDİĞİ HER ALANDA ESERLER VERDİ
İlgilendiği her alanda eser veren ve gelecek nesillere zengin bir ilim ve felsefe literatürü bırakan Kindî aynı zamanda İslam felsefesinde önemli bir felsefi akım olarak görülen Meşşai Okulu'nun da kurucusu kabul edilir.
Orta Çağ Avrupası'nda Alchindus olarak tanınan Kindî, Latince'ye çevrilen eserleriyle tanındı ve dünyaca ünlü filozoflar arasında görüldü.
Tam adı: Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî
Doğumu: 1332 / Tunus
Ölümü: 1406 / Kahire
En önemli çalışmaları: Dünya tarihi niteliği taşıyan "Mukaddime" en önemli eseridir ve yedi ciltten oluşur.
HAYATINI FARKLI FARKLI ÜLKELERDE GEÇİRDİ
Hayatının ilk 20 yılını Tunus'ta, 26 yılını Cezayir, Fas ve Endülüs'te, 4 yılını yine Tunus'ta, son 24 yılını da Kahire'de geçiren İbn Haldun iyi bir eğitim görmüş, küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatına ilgi duymuş bir mütefekkirdi.
İbn Haldun, İslam'ın toplumlara kalıcı manevi hoşnutluk verdiğini, hayatın tüm sorunları için komple bir cevap sunduğunu ve insan ırkının yapılanmasıyla ilgili deneye dayalı soruları tek başına cevapladığını savunurdu. İbn Haldun ve meşhur eseri Mukaddime felsefe ile ilgili pek çok araştırmaya konu olmuştur.