Müslüman âlimlerin felsefesinden 'mutluluk'

Dünya üzerinde herkes için mutluluğun tanımı farklıdır. Kimileri mutluluğun peşinden koşarken, kimileri ise mutluluğun tam olarak içinde yaşadığını onu kaybettikten sonra anlar. Şimdiye dek sayısız ve bir o kadar farklı tanımı yapılan mutluluğun İslam felsefe tarihinde nasıl kaleme alındığını hiç düşündünüz mü? Sahi, Müslüman âlimlerin yaşadıkları dönemden bugüne "mutluluk" tanımımızda neler değişti? El Kindi'den Farabi'ye, İbn-i Sina'dan Gazali'ye Müslüman âlimlerin bakış açılarıyla mutluluğun tanımı…
Giriş Tarihi: 24.01.2021
13:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
14:34
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1
11
MUTLULUĞU ‘AHLAK’ ÜZERİNDEN TANIMLADILAR
2
11
‘MUTLULUK İÇİN AKLA UYGUN YAŞAMAK GEREKİR’
3
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‘İNSAN AKLI, MUTLULUĞA EREN NEFSİN BİR DERECE ÜSTÜNDEDİR’