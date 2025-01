Mescid-i Nebevi’nin bölümleri

2 /11 Hücre-i Saadet











Mescid-i Nebevi'nin incisi: Hücre-i Saadet

◾ Esasında Hz. Aişe'nin (RANHA) odası olan bu mukaddes mekan, Resul-i Ekrem'in (SAV) burada vefat etmesinin ardından Hücre-i Saadet olarak anıldı. Burada Hz. Peygamber'in (SAV) dışında Hz. Ebubekir (RANHA) ve Hz. Ömer'in (RANHA) kabirleri de mevcut.

◾ Mescid-i Nebevi'nin her yenileme ve genişleme faaliyetinde Hücre-i Saadet en çok hassasiyet gösterilen mekan oldu. Burası dünya üzerinde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olarak da bilinmekte.