Mescid-i Nebevi'nin bölümleri
Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) yapımında bizzat çalıştığı, müminleri teşvik ettiği Medine-i Şerif'in simgelerindne olan Mescid-i Nebevi hem ibadet hem de yönetim merkeziydi. İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biri olan hicretin hemen ardından inşa edilen mescid, asırlar içinde yenilendi ve genişledi. İslam alimlerince Mescid-i Haram'ın ardından en faziletli ikinci mescid olan Mescid-i Nebevi pek çok bölümden oluşuyor. Mescid içinde bulunan minareler, mahfil, mihrablar, minber ve avlu gibi bölümlerin her birinin ayrıca bir hikayesi var. Sizler için Mescid-i Nebevi'nin bölümlerini araştırdık.
◾ Hz. Peygamber'in (SAV) inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi sadece bir ibadet mahalli değil aynı zamanda bir yönetim merkezi olarak da Müslümanlara hizmet etti.
◾ Müfessirler tarafından Tevbe Suresi 108. ayette geçen "ilk günden takvâ üzerine kurulan mescid" ifadesinin Mescid-i Nebevi yahut Kuba Mescidi için zikredildiği düşünülür.
MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ
Mescid-i Nebevi'nin incisi: Hücre-i Saadet
◾ Esasında Hz. Aişe'nin (RANHA) odası olan bu mukaddes mekan, Resul-i Ekrem'in (SAV) burada vefat etmesinin ardından Hücre-i Saadet olarak anıldı. Burada Hz. Peygamber'in (SAV) dışında Hz. Ebubekir (RANHA) ve Hz. Ömer'in (RANHA) kabirleri de mevcut.
◾ Mescid-i Nebevi'nin her yenileme ve genişleme faaliyetinde Hücre-i Saadet en çok hassasiyet gösterilen mekan oldu. Burası dünya üzerinde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olarak da bilinmekte.
Mescid-i Nebevi'nin mihrapları
◾ Allah Resulü'nün (SAV) kullandığı bir mihrabı yoktu. Asr-ı Saadet devrinde de Mescid-i Nebevi'de bir mihrap inşa edilmedi. Mescid-i Nebevi'nin ilk mihrabı Ömer b. Abdülaziz tarafından inşa edildi.
◾ Evvela sade bir yapıya sahip olan mihrap, sonraki halifelerin ilaveleri ile birlikte görkemli bir hale geldi. Öyle ki mihrabın üzeri bir kubbe ile örtüldü. Yapı 1984 yılında tamamen yenilendi.
◾ Ömer b. Abdülaziz'in inşa ettirdiği mihrap Mescid-i Nebevi'de bulunan tek mihrab değildi. Hz. Ömer'in (RA) şehadetinin ardından Hz. Osman (RA) maksurede namaz kılmayı adet edindiği için Ömer b. Abdülaziz buraya da bir mihrap inşa ettirmişti.
◾ Resulullah'ın gece namazlarını kıldığı noktada da bir mihrap mevcuttu. Teheccüd mihrabının önünde bulunan mihrab ise Fatıma Mihrabı olarak anıldı. Bunların dışında Mescid-i Nebevi'de mezhepler için farklı mihraplar vardı. Bunlardan en meşhuru ise Hanefi Mihrabı idi.
◾ Resulullah (SAV) bir kütüğe yaslanarak müminlere vaaz ederdi. Lakin zamanla cemaatin kalabalıklaşması üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı.
◾ Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer (RA), Hz. Osman (RA) ve Hz. Ali (RA) Allah Resulü'ne (SAV) olan saygılarından dolayı bu minberin üçüncü basamağına çıkmamışlardı.