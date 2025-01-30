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Mescid-i Nebevi'nin bölümleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 30, 2025 18:05 Güncelleme Tarihi: Ocak 30, 2025 19:02

Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) yapımında bizzat çalıştığı, müminleri teşvik ettiği Medine-i Şerif'in simgelerindne olan Mescid-i Nebevi hem ibadet hem de yönetim merkeziydi. İslam tarihindeki en önemli hadiselerden biri olan hicretin hemen ardından inşa edilen mescid, asırlar içinde yenilendi ve genişledi. İslam alimlerince Mescid-i Haram'ın ardından en faziletli ikinci mescid olan Mescid-i Nebevi pek çok bölümden oluşuyor. Mescid içinde bulunan minareler, mahfil, mihrablar, minber ve avlu gibi bölümlerin her birinin ayrıca bir hikayesi var. Sizler için Mescid-i Nebevi'nin bölümlerini araştırdık.

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Mescid-i Nebevi
Mescid-i Nebevi

◾ Hz. Peygamber'in (SAV) inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi sadece bir ibadet mahalli değil aynı zamanda bir yönetim merkezi olarak da Müslümanlara hizmet etti.

Müfessirler tarafından Tevbe Suresi 108. ayette geçen "ilk günden takvâ üzerine kurulan mescid" ifadesinin Mescid-i Nebevi yahut Kuba Mescidi için zikredildiği düşünülür.

MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ

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Hücre-i Saadet
Hücre-i Saadet

Mescid-i Nebevi'nin incisi: Hücre-i Saadet

◾ Esasında Hz. Aişe'nin (RANHA) odası olan bu mukaddes mekan, Resul-i Ekrem'in (SAV) burada vefat etmesinin ardından Hücre-i Saadet olarak anıldı. Burada Hz. Peygamber'in (SAV) dışında Hz. Ebubekir (RANHA) ve Hz. Ömer'in (RANHA) kabirleri de mevcut.

Mescid-i Nebevi'nin her yenileme ve genişleme faaliyetinde Hücre-i Saadet en çok hassasiyet gösterilen mekan oldu. Burası dünya üzerinde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olarak da bilinmekte.

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Mescid-i Nebevi'nin mihrapları
Mescid-i Nebevi’nin mihrapları

Mescid-i Nebevi'nin mihrapları

Allah Resulü'nün (SAV) kullandığı bir mihrabı yoktu. Asr-ı Saadet devrinde de Mescid-i Nebevi'de bir mihrap inşa edilmedi. Mescid-i Nebevi'nin ilk mihrabı Ömer b. Abdülaziz tarafından inşa edildi.

◾ Evvela sade bir yapıya sahip olan mihrap, sonraki halifelerin ilaveleri ile birlikte görkemli bir hale geldi. Öyle ki mihrabın üzeri bir kubbe ile örtüldü. Yapı 1984 yılında tamamen yenilendi.

MESCİD-İ NEBEVİ'NİN BİLİNMEYENLERİ

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Ömer b. Abdülaziz'in inşa ettirdiği mihrap Mescid-i Nebevi'de bulunan tek mihrab değildi. Hz. Ömer'in (RA) şehadetinin ardından Hz. Osman (RA) maksurede namaz kılmayı adet edindiği için Ömer b. Abdülaziz buraya da bir mihrap inşa ettirmişti.

◾ Resulullah'ın gece namazlarını kıldığı noktada da bir mihrap mevcuttu. Teheccüd mihrabının önünde bulunan mihrab ise Fatıma Mihrabı olarak anıldı. Bunların dışında Mescid-i Nebevi'de mezhepler için farklı mihraplar vardı. Bunlardan en meşhuru ise Hanefi Mihrabı idi.

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Resulullah (SAV) bir kütüğe yaslanarak müminlere vaaz ederdi. Lakin zamanla cemaatin kalabalıklaşması üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı.

◾ Hz. Ebubekir (RA), Hz. Ömer (RA), Hz. Osman (RA) ve Hz. Ali (RA) Allah Resulü'ne (SAV) olan saygılarından dolayı bu minberin üçüncü basamağına çıkmamışlardı.

BİR MEKTEB OLARAK MESCİD-İ NEBEVİ

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