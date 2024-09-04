Mescid-i Nebevi'nin bilinmeyenleri

Ebu Hureyre (RA), Resulullah'ın (SAV) şöyle buyurduğunu rivayet etti:

"Üç mescit dışında hiçbir mescidi ziyaret için yola çıkılmaz. Benim bu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa."

(Müslim, Hac, 511)

◾ Resul-i Ekrem (SAV) hicretin ardından Medine'ye vardığında devesi Kasva'nın çöktüğü yere bir mescit inşa edilmesini buyurdu. Hatta inşaatta kendisi dahi çalışmıştı. Mescidin arazisi Süheyl ve Sehl ismindeki iki yetime aitti. Allah Resulü (SAV) araziyi yetimlerden para karşılığında satın almıştı.

◾ Zamanla pek çok genişleme çalışmasına uğrayan Mescid-i Nebevi'nin günümüzdeki hali Asr-ı Saadet'teki Medine şehrinden daha büyük.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MEKANLAR