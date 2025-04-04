Bibi Hanım ve Bibi Hanım Camii’nin hikayesi

4 /10 BİBİ HATUN'UN FAALİYETLERİ













🔹 Emir Timur ile nikahlanan Saray Mülk Hanım, o günden itibaren "Bibi Hatun" olarak nam salar. Timur'un bazı savaşlarına katılan, Semerkant'ta yeni yapılar inşa ettiren Bibi Hanım, döneminin en akıllı ve en güçlü kadını olarak gösterilir.

🔹 Büyük Hatun olarak da tanınan bu hanımın çocukları olmamış, Emir Timur'un çocuk ve torunlarını kendisi büyütmüş ve terbiye etmiştir. Bilhassa Timur'un torunu olan ve astronomi alanında tanıdığımız Uluğ Bey, eğitimi ile yakından alakadar olmuştur.