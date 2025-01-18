Resulullah’ın yol gösteren hadis-i şerifleri

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!"

(Tirmizî, Birr, 55)

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF