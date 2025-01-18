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Resulullah'ın yol gösteren hadis-i şerifleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 18, 2025 17:11 Güncelleme Tarihi: Ocak 18, 2025 17:16

Hayat rehberimiz, Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in en doğru şekilde anlaşılmasının yolu Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) hadis-i şeriflerinin bilinmesi ve idrak edilmesinden geçer. Böylece Müslümanlar her nesilde Allah Resulü'nün (SAV) hadislerini sonraki kuşağa nakletmiştir. Böylece ortaya harikulade bir hadis literatürü çıkmıştır. Sizler için Resulullah'ın (SAV) yol gösteren hadis-i şeriflerinden bazılarını bir araya getirdik.

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir."

(Buhârî, Deavât, 66)

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım."

(Tirmizî, Deavât, 68)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!"

(Tirmizî, Birr, 55)

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez."

(Tirmizî, Birr, 35)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her kim beş vakit namazı, Allah rızası ve ibadet bilinciyle rükûları, secdeleri, abdest ve vakitlerine riayet ederek kılarsa cennete girer."

(İbn Hanbel, IV, 266)

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