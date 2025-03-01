Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Osmanlı'da Ramazan Gelenekleri I Hilalin Görülmesi

Osmanlı'da Ramazan Gelenekleri I Hilalin Görülmesi

Yayınlanma Tarihi: Mart 01, 2025 13:07 Güncelleme Tarihi: Mart 01, 2025 13:46

Müslümanların büyük bir heyecan ve sevinçle beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. Günümüzde Ramazan-ı Şerif ile ilgili pek çok gelenek bulunuyor. Bir zamanlar bulunduğumuz toprakların hakimi olan Osmanlı İmparatorluğu'nda da oldukça özel gelenekler mevcuttu. Bunlardan biri "Rü'yet-i Hilal" yani "Hilalin Görülmesi"dir. İşte, sizler için Osmanlı'daki bu geleneği araştırdık.

1/10
RAMAZAN-I ŞERİF
RAMAZAN-I ŞERİF

Ramazan ayında oruç ibadeti, bizi maneviyatıyla çepeçevre sarar. Bu mübarek ay, Selçuklu'dan Osmanlı dönemine kadar pek çok Türk-İslam devleti tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmıştır.

◾ Bu mübarek dönemde, Müslümanlar açısından oldukça önemli olan; Bedir Savaşı, Mekke'nin fethi, Kadısiye Savaşı ve Aynicalut Savaşı gibi Türk-islam tarihinin dönüm noktalarını teşkil eden olaylar yaşanmıştır.

İslam tarihinde Ramazan'da kazanılan zaferler

2/10
ÜÇ AYLAR
ÜÇ AYLAR

Eski dönemlerde, "Üç Aylar" dediğimiz vakitten itibaren, gelecek hatırlı misafir için hummalı bir hazırlık başlardı. Kent ve köylerde Ramazan ayı geldiğinde herkes birtakım hazırlıklar yapardı.

◾ Mutfakların eksiği tamamlanır; evler, camiler ve sokaklar temizlenirdi. Osmanlı Devleti zamanında Ramazan ayının ne zaman başlayıp biteceği şimdiki gibi aylar öncesinden belli olmazdı.

3/10
RÜ'YET-İ HİLAL
RÜ’YET-İ HİLAL

◾ Mübarek Ramazan ayı, bir gelenek olan "Rü'yet-i Hilal" yani hilalin görülmesiyle başlardı. Arapça kökenli bir kelime olan "Rüyet", "Görme, görüntü, vizyon" manalarına gelir.

"Hilal" ise bildiğimiz hilaldir. Böylelikle ortaya Arapça bir tamlamadan meydana gelen "Hilalin Görülmesi" ortaya çıkmaktadır.

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

4/10
RAMAZAN AYININ MÜJDESİ
RAMAZAN AYININ MÜJDESİ

◾ Osmanlı döneminde kullanılan Hicri takvime göre, ayların başlangıcı yeni ayın görülmesi Ramazan ayının müjdelerdi. Ayın dünyanın çevresinde dolaşmasının 29,5 günde tamamlanmasından dolayı, aylar bazen 29 bazen de 30 güne denk gelmekteydi.

◾ Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Hilal'i görmedikçe oruca başlamayın. Onu tekrar görünce bayram yapın. Eğer hava kapalı ise içinde bulunduğunuz ayı 30 güne tamamlayın." şeklinde bir hadisi var.

5/10
HİLALİN GÖRÜLMESİ
HİLALİN GÖRÜLMESİ

◾ İşte, bu hadisten ötürü Bolu, Bursa, Edirne gibi denizden yüksek yerlere gönderilen devlet görevlilerinin veya halktan bazı insanların hilalin görüldüğünü bildirmesiyle Ramazan başlamış olurdu.

Astronomi bugünkü kadar gelişmiş olmadığından dolayı Ramazan'ın başlangıcını belirlemek için insanlar açıklık yerlere çıkıp gökyüzünü takip etmek durumundaydılar.

Kadim Türkistan'da "Ya Ramazan" geleneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mehmet Emin Ay’ın Ramazan Hatıraları I Ramazan’dan An’lar

Mehmet Emin Ay'ın Ramazan Hatıraları I Ramazan'dan An'lar

Osmanlı’da Ramazan Gelenekleri I Hilalin Görülmesi

Osmanlı'da Ramazan Gelenekleri I Hilalin Görülmesi

Ekrem Demirli ile Ramazan Yazıları: Şehadetin Anlamını Düşünmek: Kim Şahit Kim Meşhud?

Ekrem Demirli ile Ramazan Yazıları: Şehadetin Anlamını Düşünmek: Kim Şahit Kim Meşhud?

Resulullah’ın dilinden zühd hadisleri

Resulullah'ın dilinden zühd hadisleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı