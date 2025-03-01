Osmanlı’da Ramazan Gelenekleri I Hilalin Görülmesi

1 /10 RAMAZAN-I ŞERİF













◾ Ramazan ayında oruç ibadeti, bizi maneviyatıyla çepeçevre sarar. Bu mübarek ay, Selçuklu'dan Osmanlı dönemine kadar pek çok Türk-İslam devleti tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmıştır.

◾ Bu mübarek dönemde, Müslümanlar açısından oldukça önemli olan; Bedir Savaşı, Mekke'nin fethi, Kadısiye Savaşı ve Aynicalut Savaşı gibi Türk-islam tarihinin dönüm noktalarını teşkil eden olaylar yaşanmıştır.