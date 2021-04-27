İslam tarihinde Ramazan’da kazanılan zaferler
Ramazan ayı, her ne kadar oruç ve bu ayda yapılan ibadetlerle özdeşleşen bir ay olsa da tarihte pek çok savaşın gerçekleştiği, birçok zaferin elde edildiği de bir aydır. Bu mübarek ayda, Müslümanlar açısından oldukça önemli olaylar meydana gelmiş; Bedir Savaşı, Mekke'nin fethi, Kadısiye Savaşı ve Aynicalut Savaşı gibi İslam tarihinin önemli dönüm noktaları olarak görülen muharebelerden Müslümanlar zaferle çıkmışlardır.
Giriş Tarihi: 27.04.2021
17:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
17:31
Hicret'in ikinci yılında, 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı, Peygamber Efendimizin (sav) önderliğindeki Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaştır.
🔸 Bedir, Medine'nin 160 kilometre uzağında,
yer alan bir kasabaydı. Mekke-Medine yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde
🔸 Halk,
verdikleri hizmetlerle ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. ticaret için yola çıkan kervanların konaklaması karşılığında
🔸 Hicret'in ikinci senesinde Kureyşlilerden pek çok kişi
Suriye'ye gitti. Ebu Sufyan idaresindeki ticaret kervanına katılarak
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) durumdan haberdar olunca ashabını topladı ve
bilgi verdi. onlara kervandaki malların çokluğu, muhafızların azlığı hakkında
🔸 Bu kervanı
ele geçirebileceklerini söyleyerek kendilerini sefere davet etti. Mekke'ye dönerken uğrayacakları Bedir topraklarında
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Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler
KUREYŞLİ MÜŞRİKLER SAYICA ÜSTÜNLERDİ
Resul-i Ekrem (sav), Medine'den hareket etmeden on gün önce, sahabilerden Talha bin Ubeydullah ve Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmişse de bu iki sahabi ancak Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün geri dönebildi.
🔸 Resulullah (sav),
ve 12 Ramazan'da Medine'den hareket etti. kervanın dönüş bilgisini başka bir kaynak aracılığıyla öğrendi
🔸 Sancaktarlık görevi Mus'ab bin Umeyr,
. İslam ordusunun sayısı, 74'ü muhacir olmak üzere 231'i ensar olmak üzere toplam 305 kişiydi. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Hz. Ali ve Sa'd bin Muâz'a verildi
🔸 Suriye'den dönen
bilgisini aldı ve Kureyşlilerden yardım istedi. Ebu Sufyan, Hicaz'a yakın bir yerde Resulullah'ın (sav) kervana baskın yapacağı
🔸 Kervanın pusuya düşmemesi için
sahil yolunu takip etti. Bedir'den uzak olan ve sık kullanılmayan
🔸 Ebu Sufyan'ın yolladığı haber üzerine Kureyşlilerden
Orduda 700 deve, 100 at vardı. 1000 kişi Ebu Cehil komutasında Mekke'den yola çıktı.
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MÜŞRİKLER GÜÇLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN YOLLARINA DEVAM ETTİLER
Müşrikler, Ebu Süfyan'ın gönderdiği haberle kervanın kurtulduğunu öğrendiler ve içlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söylediler.
🔸 Hazırladıkları
yollarına devam ettiler. ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için
🔸 Bedir yakınlarında konaklayan
üzere Zübeyr bin Avvâm, Hz. Ali ve Sa'd bin Ebû Vakkas'ı görevlendirdi. Peygamber Efendimiz (sav) kervan hakkında bilgi toplatmak
🔸 Kureyşliler de Müslümanların
heyecana kapılarak baskına uğramamak amacıyla tedbir aldılar. Bedir civarında olduklarını haber alınca
🔸 17 Ramazan günü
etti. Müslümanlar Bedir kuyularına Kureyşlilerden erken ulaştı ve bu kuyular kapatıldı. iki ordu da Bedir'e doğru hareket
SAVAŞ MÜSLÜMANLARIN ZAFERİYLE SONUÇLANDI
Resulullah (sav) Hz. Ömer'i elçi göndererek Kureyşlilere savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti ancak Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler.
🔸 Savaş, mübareze olarak adlandırılan bire bir meydana çıkmaların ardından başladı ve
ikindiye doğru Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.
🔸 Başta İslam'ın ve Peygamber Efendimizin (sav) en büyük düşmanı
70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehid verdiler. Ebû Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü,
🔸 Resul-i Ekrem (sav)
onları defnettirdi, Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. şehitlerin cenaze namazlarını kılarak
🔸 Müslümanların
Kur'an-ı Kerim'de zikredilmişti: bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği,
"Andolsun ki Allah size, zayıf ve çaresiz iken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız."
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Âl-i İmrân suresi 123. ayetin tefsiri
"Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, "Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim" diye cevap verdi."
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Enfâl suresi 9. ayetin tefsiri
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Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Benî Bekir bin Abdümenât ve Huzâa arasında Câhiliye döneminden beri süregelen kan davası ortadan kaldırılmıştı.
🔸 Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi,
bir gece baskını düzenlediler. bu antlaşmaya aykırı biçimde,
🔸 Müslümanların himayesindeki Huzâa kabilesine saldırdılar ve kabilenin reisi Kâ'b bin Amr ile bazı Huzâalıları öldürdüler. Bunun üzerine
Huzâa kabilesi Medine'ye bir heyet gönderdi.
🔸 Resûl-i Ekrem (sav),
Benî Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen Huzâalıların diyetini ödemelerini istedi. Kureyşlilere bir mektup yollayarak