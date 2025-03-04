Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ramazan-ı Şerif

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◾ Sevgili Peygamberimiz (SAV) Recep ayı ile başlayıp ve Şaban ayı ile devam eden ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan mübarek Üç ayları önemser ve bu mevsimi hakkını vererek ihya ederdi.

◾ Resulullah (SAV) ibadet anlamında Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirirken toplumsal bütünleşmeyi sağlayan teravih namazı ve iftar sofralarına özellikle dikkat ederdi.

Resulullah'ın (SAV) üç aylar hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilir:

"Allahʼım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek eyle! Bizi Ramazan'a kavuştur."

(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348)

ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ