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Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ramazan-ı Şerif

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 10:31 Güncelleme Tarihi: Mart 04, 2025 11:17

Allah Resulü'nün yaşamında Ramazan-ı Şerif'in müstesna bir yeri vardı. Çünkü Ramazan ayı içinde Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamış, Cebrail (AS) ile bu mübarek iklimde muhatap olmaya başlamıştı. Hak Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim bu sebeple en çok Ramazan ayında okunmakta. Resulullah (SAV), yalnızca Hak Teala için tutulan oruç ibadetinin hikmetlerinden birinin de takvalı müminler yetiştirmek olduğunu dile getirmişti. Allah Resulü (SAV) bu ay içinde ibadetlere sıkı sıkıya sarılır ve müminlere de bunu tavsiye ederdi.

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◾ Sevgili Peygamberimiz (SAV) Recep ayı ile başlayıp ve Şaban ayı ile devam eden ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan mübarek Üç ayları önemser ve bu mevsimi hakkını vererek ihya ederdi.

◾ Resulullah (SAV) ibadet anlamında Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirirken toplumsal bütünleşmeyi sağlayan teravih namazı ve iftar sofralarına özellikle dikkat ederdi.

Resulullah'ın (SAV) üç aylar hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilir:

"Allahʼım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek eyle! Bizi Ramazan'a kavuştur."

(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348)

ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ

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İbadet
İbadet

İbadet

Resul-i Ekrem (SAV) ibadetler noktasında çok hassas idi. Gününün ekseriyetinde sürekli ibadet ederdi. O'nun (SAV) bu hassasiyeti müminleri de ibadetler hususunda titiz davranmaya teşvik ederdi.

Ramazan ayı Peygamberimiz (SAV) için ana hatlarıyla geniş bir ibadet mevsimiydi. Bilhassa teravih ile beraber Allah Resulü (SAV) zamanının çoğunu Mescid-i Nebevî de geçiriyordu.

5 VAKİT NAMAZ TABLOSU

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Ramazan ayında özellikle geceleri daha çok ibadet eden Allah Resulü (SAV) ashanına gece ibadetini övmüş ve onları bu hususa yönelmeye davet etmişti.

◾ Bu hususta ailesinden başlayan Resulullah (SAV) Ramazan-ı Şerif'in gündüzünü bir ruh ve beden terbiyecisi olan oruç ile gecelerini ise namaz ile süslemişti.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

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Ramazan-ı Şerif'te müminlerin sıklıkla sarıldığı teheccüd namazı, Allah Resulü'nün (SAV) zor şartlar altında dahi bırakmadığı bir ibadetti.

Peygamber Efendimiz (SAV) kayınbiraderi Abdullah ibni Ömer (RA) için:

"Abdullah ne iyi adamdır! Keşke bir de geceleyin namaz kılsa…" buyurmuştu.

(Buhârî, Teheccüd, 2)

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◾ Bu hadis-i şerif, Resul-i Ekrem'in (SAV) en yakınlarını gece namazına davet etmesine güzel bir örnek olduğu gibi bu cümle sonrasında Abdullah ibni Ömer (RA) vefatına dek teheccüd namazı kılmaktan geri kalmamıştı.

Ramazan-ı Şerif Müslümanları ruhi olgunluğa taşıdığı gibi aynı zamanda ibadet hayatının düzenlenmesi içinde rahmani bir fırsat. Tarih boyunca Müslümanlar bu günlerin bereketiyle ibadet hayatlarını da bir düzene oturtmuş oldular.

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