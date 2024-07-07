Teheccüd ne demek? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

◾ Resul-i Ekrem (SAV) hanımlarını, kızı Fâtıma'yı ve damadı Hz. Ali'yi uyanamadıkları zaman bizzat uyandırıp gece namazına kaldırmış (Buhârî, "Vitir", 3; "Teheccüd", 5), gece namazı için birbirini uyandıran eşlere hayır duada bulunmuştur, "Gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen kimseye Allah rahmetini ihsan etsin! Gece kalkıp namaz kılan ve beyini de uyandıran, kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen hanıma Allah rahmetini ihsan etsin!" (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)

◾ Başka bir rivayette ise, Sevgili Peygamberimiz (sas) şöyle buyurmuştu: "Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veya birlikte iki rekât namaz kılarlarsa zâkirîn ve zâkirâtın (Allah"ı çokça anan erkekler ve hanımların) arasına yazılırlar." ( Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)