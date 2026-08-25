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Fani Ömrün Baki Mirası: Sadaka-i Cariye

Yayınlanma Tarihi: 25.08.2026 15:02

İnsan öldükten sonra da amel defterinin kapanmaması ve sevap kazanmaya devam etmesi mümkün müdür? Medeniyetimizin en köklü dayanışma ruhunu temsil eden sadaka-i cariye; inşa edilen bir çeşmeden dikilen bir fidanın gölgesine, yetiştirilen bir evlattan nesillere aktarılan ilme kadar ömrü aşan bir iyilik köprüsü kuruyor. Zamana meydan okuyan bu tükenmez hayır pınarı ile ilgili detayları sizler için derledik.

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Sadaka: Samimiyetin ve Sadakatin İfadesi
Sadaka: Samimiyetin ve Sadakatin İfadesi

"Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir."

Al-i İmran Suresi, 92

🔎 Dilsel kökeni itibarıyla dürüstlük, hakikate bağlılık, içtenlik ve verilen sözde durmak anlamlarını taşıyan "sıdk" kavramından türeyen sadaka Müslümanların toplumsal bağlarını besleyen ibadetlerdendir.

🔎 Bu kavramsal zemin, sadakada kilit noktanın maddi bir alma/verme durumu değil, bireyin inancındaki samimiyet ve sadakat seviyesi olduğunu gösterir.

Sadaka ile ilgili hadisler: Sadaka nasıl verilir?

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Kur'an ve Hadislerde Sadakanın Önemi
Kur’an ve Hadislerde Sadakanın Önemi

🔎 Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde sadaka çokça teşvik edilmiştir. İlahi mesaj, insanın sahip olduğu serveti yalnızca kendi kişisel çabasının bir ürünü olarak görmesini reddeder. Mülkün asıl sahibinin Yaratıcı olduğunu ve imkanların birer imtihan vesilesi olarak emanet edildiğini hatırlatır.

🔎 Bu bakış açısı doğrultusunda, varlıklı bireylerin imkanlarında yoksulların da bir payı olduğu kabul edilmiş ve bu paylaşım ideal mümin profilinin ayrılmaz bir parçası sayılmıştır.

Riyazü's Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

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Sadakanın Geniş Kapsamı
Sadakanın Geniş Kapsamı

🔎 Sadaka, Türkçede sıklıkla gündelik küçük bağışları ifade etmek için kullanılsa da aslında çok daha geniş bir kapsama sahiptir. Peygamberi öğretide, Yaratıcı rızasına uygun olan ve insana fayda sağlayan her nitelikli davranış sadaka kapsamında değerlendirilir.

🔎 İçten bir tebessümden yoldaki bir engeli kaldırmaya, insanlar için faydalı bir eser kalem almaya kadar pek çok amel birer iyilik yatırımı olarak kabul edilir.

Peygamberimizin Güzel Ahlakı

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Sadaka-i Cariye
Sadaka-i Cariye

"İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat."

Müslim, Vasiyye, 14

🔎 Bütün bu genel çerçeve içerisinde, "sadaka-i cariye" kavramı ayrıcalıklı bir yere sahiptir. İsim anlamı itibarıyla "kesintisiz akan, devamlılığı olan iyilik" demek olan bu tanım, sahibinin vefatından sonra da topluma fayda sağlamayı sürdüren kalıcı eserleri ifade eder.

🔎 Yaşam sona erse dahi hizmet vermeye devam eden yapılardan elde edilen sevaplar, kişinin hanesine yazılmaya devam eder.

Manevi olgunlaşma yolculuğu: Riyazet

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Kalıcı Hayır Eserleri
Kalıcı Hayır Eserleri

"Kim Allah rızası için bir mescit yapar veya yaptırırsa Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapacaktır."

Müslim, Zühd ve rekaik, 44

🔎 Konuyla ilgili temel hadis-i şerifler, insan ölümüyle birlikte amel defterinin kapandığını, ancak üç temel kanalın bu akışı sürdürdüğünü haber verir. Bunlar; geride bırakılan kalıcı hayır eserleri (sadaka-i cariye), insanlığa ışık tutan faydalı ilim ve vefat eden kişinin ardından iyilikle dua eden hayırlı nesillerdir.

🔎 Başka bir aktarımda ise açılan su kuyuları, dikilen meyve ağaçları veya inşa edilen ibadethaneler gibi somut katkıların kabir alemindeki kişiye ulaştığı müjdelenmektedir.

Kabirde neler sorulacak?

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