Fani Ömrün Baki Mirası: Sadaka-i Cariye

2 /10 Kur'an ve Hadislerde Sadakanın Önemi















🔎 Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde sadaka çokça teşvik edilmiştir. İlahi mesaj, insanın sahip olduğu serveti yalnızca kendi kişisel çabasının bir ürünü olarak görmesini reddeder. Mülkün asıl sahibinin Yaratıcı olduğunu ve imkanların birer imtihan vesilesi olarak emanet edildiğini hatırlatır.

🔎 Bu bakış açısı doğrultusunda, varlıklı bireylerin imkanlarında yoksulların da bir payı olduğu kabul edilmiş ve bu paylaşım ideal mümin profilinin ayrılmaz bir parçası sayılmıştır.

Riyazü's Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı