Benliğimiz kaderimizi, öz saygımız tutumlarımızı mı belirler?

☘️ Benlik; insanın kendi ideal benliğine ne kadar ters düşen yaşantıların etkisinde kalırsa, o kadar huzuru kaçar ve kaygılanır. Bu durum onu güvende hissettirmez. Bu hal ve durum yaptığı seçimlere de yansır.

☘️ Psikosentez araştırmalara göre insanın kendi değer yargıları ve ideallerine uygun davranması kendine olan saygısını, güvenini ve mutluluğunu artırır.