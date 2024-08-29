Benliğimiz kaderimizi, öz saygımız tutumlarımızı mı belirler?
Öz saygı çocuklukta başlar ve yaş aldıkça gelişen, azalan bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında yüksek öz saygısı olan çocukların büyüdükleri evlerde ve ebeveynlerde her hali ile kabul gördüğü, onaylandığı görülmektedir. Sizlere öz saygıyı etkileyen benlik kavramını, ne olduğunu ve öz saygının hayatımızdaki büyük etkilerini anlattık.
Giriş Tarihi: 29.08.2024
09:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:32
Benlik nedir?
☘️ Bir kişinin
tavrı, çevresini algılayışı, gösterdiği uyum tarzı ve tepkileri kişilik olarak tezahür eder. Bu kişiliğin alt yapısını ise " benlik" oluşturur.
☘️ Benlik; bireyin kendi kişilik alt yapısını
algılayış biçimidir. Bir diğer insanın tepkisini hesaplayarak yaşamak kendine ait olmayan bir hayatı yaşamak demektir. Bu da düşük bir benlik algısıdır.
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Benlik; insanın kişiliğine biçim veren kalıtsal ve çevresel faktörlerin ortak ürünüdür. Hatta Allport, kişiliği şöyle tanımlar:
"Bireyin çevresine özel uyumunu belirleyen ve özellikle uyuma yönelik bir işlevdir."
Allport kimdir?
Amerikalı psikolog Gordon Willard Allport, Harvard Üniversitesi'nde profesörlük yapmış, 1937-1949 arasında Journal of Abnormal and Social Psychology'yi yayınlamıştır. Psikoloji'de kişilik kuramının öncüsüdür.
Benliğin bireyin yaşamındaki etkileri nedir?
Benliğin bireyin yaşamındaki etkileri nedir?
☘️ Benlik, insanın
gerçeği tanıması, uyum sağlaması, çevreden gelen uyarıcıları algılaması, seçmesi, anımsaması, düşünmesiyle birlikte karşılaşılan engellere çözüm yolu bulmak; geleceğe ilişkin tasarılar yapmak gibi görevleri yerine getirir.
☘️ İnsan kendi benliğine ne kadar
uygun davranabilirse, kendini o kadar rahat hisseder. Hatta bu hal onu kendini güvende hissettir ve yaşama daha dayanıklı olarak adım atar.
☘️ Benlik; insanın
kendi ideal benliğine ne kadar ters düşen yaşantıların etkisinde kalırsa, o kadar huzuru kaçar ve kaygılanır. Bu durum onu güvende hissettirmez. Bu hal ve durum yaptığı seçimlere de yansır.
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Psikosentez araştırmalara göre insanın kendi değer yargıları ve ideallerine uygun davranması kendine olan saygısını, güvenini ve mutluluğunu artırır.
Öz saygı nedir?
☘️ Öz saygı,
bir insanın kendi değeri hakkındaki genel duygusudur. Bu bir kişinin, kendisine ne kadar değer verdiğini ve kendisini ne kadar onaylayıp takdir ettiğini, ödüllendirdiğini ya da sevdiğini ölçen bir tür ölçüt olarak düşünülebilir.
☘️ Aynı zamanda öz saygı;
kişinin kendisi ile olumlu konuşmalar yapması ve kendisine olumlu dönütler vermesidir.