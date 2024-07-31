Kabirde neler sorulacak?

🔷 Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybî konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti ⬇ çeşitli hadislerin de açık şu beyanlarıyla bilinmektedir:

(Buhârî, Cenâiz, 86)

▫ "Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz! ﴾41﴿

▫ "Siz bana Allah'ı inkâr etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri O'na ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz; ben ise sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum." ﴾42﴿

▫ "Gerçek şu ki, siz beni, bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir." ﴾43﴿

▫ "Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum; kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir." ﴾44﴿

▫ "Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu; Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti." ﴾45﴿

▫ "Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, "Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!" denilecek." ﴾46﴿

(Mü'min Suresi, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ayetler)

Gaybi ne demektir?

Gayb; İslama göre "görünmez, anlaşılmaz, akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem"dir.