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Kabirde neler sorulacak?

Bilinen bir gerçeklik var ki yaşayan her canlı ölümü tadacaktır. İnsan hayatına bakıldığında üç aşama görülür. Bunlar; dünya hayatı, kabir hayatı ve ahiret hayatıdır. İnsan, bu fani dünyada nasıl ve ne kadar yaşarsa yaşasın mutlaka kabrin yolcusudur. Bu yolculukta da yanında götürebildiği tek şey ise yalnızca bir kefendir. Peki berzah aleminde neler sorulur? Diyanet İşleri Başkanlığınca kabirde hangi sorular sorulacağı üzerinde durduk.

Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:56
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Ebediyete açılan bir kapı: Kabir
Ebediyete açılan bir kapı: Kabir

Ebediyete açılan bir kapı: Kabir

🔷 "Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedî olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür..." (Tevbe Suresi, 72. Ayet)

🔷 Kabir hali, insan halinin bir yansımasıdır. Kabir hayatı insanın hayatına aynadır. İnsanoğlu dünyada ektiği bütün çabalarını karşılığını ahirette görmeden önce berzah aleminde bir ön sorguya çekilir.

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Diyanet’e göre: Kabir azabı var mıdır?
Diyanet’e göre: Kabir azabı var mıdır?

🔷 Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybî konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti çeşitli hadislerin de açık şu beyanlarıyla bilinmektedir:

(Buhârî, Cenâiz, 86)

"Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz! ﴾41﴿

"Siz bana Allah'ı inkâr etmem ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım şeyleri O'na ortak koşmam için çağrıda bulunuyorsunuz; ben ise sizi izzet sahibi, çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum." ﴾42﴿

"Gerçek şu ki, siz beni, bu dünyada da öteki dünyada da çağrılmaya değer olmayan bir şeye davet ediyorsunuz. Kuşku yok ki dönüşümüz Allah'adır ve hakikat çizgisinden sapanlar, işte onlar cehennemliktir." ﴾43﴿

"Size söylediklerimi yakında hatırlayıp anlayacaksınız. Ben durumumu Allah'a havale ediyorum; kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir." ﴾44﴿

"Nihayet Allah, onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi korudu; Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti." ﴾45﴿

"Bu azap, onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda, "Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!" denilecek." ﴾46﴿

(Mü'min Suresi, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ayetler)

Gaybi ne demektir?

Gayb; İslama göre "görünmez, anlaşılmaz, akıl ve 5 duyu ile algılanamaz alem"dir.

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🔷 Bir hadis-i şerifte, ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmektedir:

"Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır."

(Tirmizî, Zühd, 5, 2308)

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🔷 İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir.

🔷 Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir.

(Tirmizî, Cenâiz, 71, 1071-1072)

Münker ve Nekir:

Münker ve Nekir, kabirde insanı ilk sorguya çekecek meleklere verilen isimdir. İsimleri Arapça'da "çok değişik görünümlü" anlamına gelir. Bu melekler kabirdeki kişiye rabbi, dini ve peygamberi ile ilgili sorular soracaktır.

Kafir:

Kafir, Allah'ın tebliğ ettiğini tasdik etmeyen, onaylamayan anlamına gelir. Kelime anlamı gözlerine perde inen demektir. İslam alimleri hakikate gözleri perdeli anlamında yorumlamışlardır.

Münafık:

Küfrünü gizleyerek kendini Müslüman olarak gösteren ve imanla küfür arasında bocalayan kimse anlamına gelir.

🔻Bu sebepledir ki Resulullah (SAV) pek çok kez kabir azabından koruması için Allah'a (CC) niyazda bulunmuştur.

(Buhârî, Ezân, 149, 832; Müslim, Küsûf, 903, 8, Cenâiz, 85, 963; Ebû Dâvûd, Salât, 152, 880)

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Kabir ziyaretinin adabı nedir? Diyanet
Kabir ziyaretinin adabı nedir? Diyanet

🔷 Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.

🔷 Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (SAV), geceleri Baki' kabristanına gelir ve "Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selâm olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim; Allah'ım, Baki' kabristanında bulunanları bağışla." diye dua ederdi.

(Müslim, Cenâiz, 102, 974)

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