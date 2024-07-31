Kabirde neler sorulacak?

🔷 İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterilecektir.
🔷 Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir.
(Tirmizî, Cenâiz, 71, 1071-1072)
Münker ve Nekir:
Münker ve Nekir, kabirde insanı ilk sorguya çekecek meleklere verilen isimdir. İsimleri Arapça'da "çok değişik görünümlü" anlamına gelir. Bu melekler kabirdeki kişiye rabbi, dini ve peygamberi ile ilgili sorular soracaktır.
Kafir:
Kafir, Allah'ın tebliğ ettiğini tasdik etmeyen, onaylamayan anlamına gelir. Kelime anlamı gözlerine perde inen demektir. İslam alimleri hakikate gözleri perdeli anlamında yorumlamışlardır.
Münafık:
Küfrünü gizleyerek kendini Müslüman olarak gösteren ve imanla küfür arasında bocalayan kimse anlamına gelir.
🔻Bu sebepledir ki Resulullah (SAV) pek çok kez kabir azabından koruması için Allah'a (CC) niyazda bulunmuştur.
(Buhârî, Ezân, 149, 832; Müslim, Küsûf, 903, 8, Cenâiz, 85, 963; Ebû Dâvûd, Salât, 152, 880)