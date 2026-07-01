Doğu’nun Yıldızı Ümmü Gülsüm

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⏺ Dünyanın anası olarak anılan, tarihin en eski uygarlıklarından Mısır'da, 20.yüzyılın başlarında müzik dünyası için kayda değer gelişmeler yaşandı. Ümmü Gülsüm, Akdeniz'in kıyısında Dakhaliye denen küçük bir bölgede gözlerini dünyaya açtı. Burası çok az kişinin varlığından haberdar olduğu, küçücük bir köydü. Ancak Ümmü Gülsüm'ün yeteneği, bu köyden çok daha büyüktü.

⏺ Sesi, babasından aldığı bir mirastı adeta. Geçimini düğün, bayram gibi özel günlerde kasideler, zaman zaman geleneksel şarkılar söyleyerek sağlayan bir imamın kızıydı. Babası, erken yaşlarında kızındaki ışığı, sesinin büyüleyici tonunu keşfetmişti. İlk ses eğitimlerini bizzat kendisi verdi. Ümmü Gülsüm'e şarkılar söyletiyor, Kur'an-ı Kerim'i ezberletiyor ve sesinin gelişimini merak ve ümitle takip ediyordu.