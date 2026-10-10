En Karlı Alışveriş: Uhrevi Ticaret

1 /10 Kur'an'da uhrevi ticaret anlayışı















"Ey iman edenler! Sizi, elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?"

Saff, 10

◼ Ticaret, en yalın tanımıyla bir sermayenin kar elde etmek amacıyla riske edilmesi ve mübadele edilmesidir. İnsanoğlu tarih boyunca maddi varlığını korumak ve artırmak için iktisadi terimler geliştirmiş; kar, zarar, sermaye, alış, satış ve borç gibi kavramlarla hayatını şekillendirmiştir.

◼ Ancak Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünneti, insanın zihnindeki bu dar ve dünyevi ticaret anlayışını köklü bir zihniyet dönüşümüne uğratır. İslam tasavvurunda ticaret, insanın tüm ömrünü, imkanlarını, duygu ve amellerini kapsayan ontolojik bir varoluş sözleşmesidir.

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