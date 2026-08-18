Peygamberimizin Güzel Ahlakı

2 /11 Cahiliye karanlığını aydınlatan güzel ahlak güneşi















↪ İslam dininde iman ve ibadet esaslarının bir neticesi olan güzel ahlak, bireyin ve toplumun huzurunu sağlayan, insanı yaratılış gayesine uygun bir olgunluğa eriştiren temel ilkedir.

↪ Tevhit dininin temsilcileri olan peygamberler, kulun Allah katındaki değerini takva ve faziletle ölçmüşlerdir. Kurtuluşun ve saadetin ancak elinden ve dilinden zarar gelmeyen, başkası için de iyilik isteyen mükemmel bir ahlakla mümkün olacağını vurgulamışlardır.

↪ Kadınların eşya sayıldığı, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü ve güçlünün haklı görüldüğü Cahiliye Dönemi'nin ahlaki çöküntüsü ve zifiri karanlığı ise, Hz. Muhammed'in (SAV) tebliğ ettiği ilahi prensipler ve güzel ahlak güneşiyle aydınlanarak insanlığı selamet sahiline ulaştırmıştır.

CAHİLİYE DEVRİNDE HİMAYE