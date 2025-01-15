Resulullah'ın ahlakı ve şahsiyeti
Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV), ahlak ve şahsiyet bakımından Müslümanların yegane örneği idi. Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını en ince detayına kadar incelemiş, ezberlemiş ve sonraki kuşaklara aktarmıştı. Kur'an-ı Kerim'in ahlakını yaşayan Efendimiz, hayatın her noktasında gösterdiği hassasiyetlerle öne çıkıyordu. Resulullah'ın (SAV) insani ilişkiler, toplumsal hayat ve dini yaşantı noktasında gerçekleştirdiği eylemler Müslümanlar için yegane örnek oldu. İşte, (SAV) Resulullah'ın ahlakı ve şahsiyeti...
◾ İslam'ın en güzel temsili bireysel ve toplumsal açıdan Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (SAV) idi. Allah Teala, O'nun (SAV) kişiliğini Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için örnek göstermişti.
◾ Resulullah'ın (SAV) ahlakı, şahsiyeti Kur'an-ı Kerim ahlakıydı. Bu durumu Hz. Aişe (RANHA) şöyle tarif eder:
"Onun ahlâkı Kur'an'dır."
(Müslim, Müsâfirîn 139)
"İçinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır."
Ahzâb Suresi 21. Ayet
Ahzâb Suresi 21. Ayet Tefsiri
◾ İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için uygun örnek ve rehberler edinirler, bunların yollarını izleyerek, tavsiyelerine uyarak hareket edip istediklerini elde etmeye çalışırlar. Allah'a iman edip O'nun rızâsını isteyen, âhirette lutfedeceği emsalsiz nimetlere mazhar olmayı uman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi bulunmaz örnek, O'nun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, davetçisi, ışığı olan Muhammed Mustafa'dır. Onun örnekliği yalnızca Hendek Savaşı'ndaki davranışlarında değil müminlerin bütün hayatlarında geçerlidir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Rabbimin katında benim on ismim var: Ben Muhammed'im; Ahmed'im; Mâhî'yim, yani Allah benim vasıtamla inkârcılığı mahvedecektir; ben Hâşir'im, yani Allah kullarını benim izimde toplayacaktır; ben rahmet Peygamber'iyim, tövbe Peygamber'iyim, kahramanlık Peygamber'iyim. Ben Mukaffî'yim, yani bütün insanları Allah yoluna yöneltirim. Nihayet ben (insanlığı) kemale erdirenim."
(Müslim, Fezâil 126)
Dürüstlük kalesinin yüksek burcu
◾ Allah Resulü (SAV) hayatı boyunca inandığını söylemiş, söylediklerinin gereğini yerine getirmişti. Yaşantısı süresince insanlar için yegane örnek olan Peygamber Efendimiz (SAV) insanların başvuru kaynağı ve dostu olmuştu.
◾ Anlaşılır bir şekilde muhatabı ile ilişki geliştiren Allah Resulü (SAV), karşısındakini kırmadan, tatlı bir dil ve güleç bir yüz ile iletişim kurar ve kalpleri fethederdi.
Ahiret yurdunun davetçisi
◾ Resulullah (SAV) hayatı boyunca etrafındaki insanlara maddi bir vaatte bulunmadı. Hz. Peygamber (SAV) insanları kurtuluşa giden yola davet ediyor, dağların bile reddettiği emaneti vaat ediyordu.
◾ Resul-i Ekrem (SAV) insanları samimi bir mümin, lekesiz bir insan olarak her türlü bâtıldan, edepsiz ve aşağılık davranışlardan kurtularak, doğru ve samimi imana, faziletlerle süslü temiz bir Müslümanlığa çağırıyordu.