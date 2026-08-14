Efendimiz'i (sav) Hüzünlendiren Sureler
İlahi mesajı sadece tebliğ etmekle kalmayıp, her bir harfini ruhunda ve bedeninde bizzat yaşayan Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) saçlarına ak düşüren o sarsıcı hitaplar hangileriydi? Peygamberlerin çetin mücadelesini, kıyametin dehşetini ve ahiretin ağır hakikatini konu edinen Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe ve Tekvir surelerinin Resulullah (s.a.v.) üzerindeki maddi ve manevi tesiri... O'nun gönlünde derin izler bırakan, omuzlarına ağır sorumluluklar yükleyen ilahi kelamın hikmet dolu yansımalarını keşfedin.
🎈Hz. Peygamber (s.a.v.), ilahi mesajı insanlara tebliğ etmekle görevlendirilmişti. Ancak O, bu mesajı öylesine içselleştirmiş ve hayatına aktarmıştı ki defalarca duyduğu ayetlerin bile üzerindeki büyük etkisi yadsınamazdı. Her bir ayetin O'nun ruhundaki derinliği kıyas kabul etmez bir gerçekti. Nitekim kendisi de bazı surelerin üzerindeki maddi ve manevi etkilerini bizzat dile getirmiş; birtakım surelerin saçlarını ağarttığını ve bedenine ağır geldiğini ifade etmişti. Bu surelerden Hud suresi, peygamberlerin Allah'ın dini uğruna verdiği mücadelleri konu edinirken diğerleri kıyamet ve ölümden sonraki hayat ile ilgilidir.
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"Abdullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Ebu Bekir, Resulullah'a erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca o da, 'Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme yetesaelûn (Amme) ve İze'ş-şemsü küvvirat (Tekvir) sureleri ihtiyarlatmıştır' cevabını vermiştir."
(Tirmizi, Tefsir, 56/6)
🎈Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud suresi, Peygamber Efendimiz'i en çok etkileyen surelerin başında gelmekte. Fahreddin er-Razi'nin aktardığı bir rivayette İbn Abbas, Resulullah'ı en çok zorlayan ve etkileyen ayetin Hud suresinin 112. ayetinde yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" emri olduğunu belirtmiştir.
Fahreddin er-Razi kimdir?
Fahreddin er-Razi (1149–1210); keskin zekası, güçlü hitabeti ve kendisine kazandırdığı "İmam" ile "Allame" unvanlarıyla tanınan kelam, tefsir, felsefe ve mantık alanlarında eserler vermiş büyük bir Eş'ari alimidir.
Abdullah bin Abbas (İbn Abbas) kimdir?
Hz. Peygamber'in amcasının oğlu olan ve hicretten üç yıl önce Mekke'de doğan Abdullah bin Abbas (İbn Abbas), genç yaşından itibaren sergilediği üstün zekası, derin ilmi ve özellikle tefsir ile fıkıh alanındaki otoritesiyle öne çıkan en seçkin sahabilerden biridir.
🎈Hud suresi; tevhit, peygamberlik, hesap ve ahiret gibi temel inanç konularını derinlemesine işleyen kapsamlı bir sure. Allah'ın sınırsız gücünü, dünya hayatının bir imtihan olduğunu ve Kur'an'ın eşsizliğini hatırlatan sure; Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa gibi pek çok peygamberin tebliğ mücadelelerini ayrıntılı kıssalarla aktarır.
🎈Bu kıssalar genel olarak peygamberlerin samimi davetlerine karşı toplumların gösterdiği kibir ve zulüm gibi tavırların helak vesilesi olduğuna değinir. Nihayetinde sure, insanları körü körüne taklitçiliği bırakıp sağlıklı düşünmeye çağırırken, Hz. Peygamber ve müminlere de her türlü zorluğa karşı dürüstlük, namaz ve sabırla duruş sergilemelerini tavsiye eder.
Sabretmek pasiflik midir? Sabır kavramının günümüzde yanlış anlaşılması
🎈Hz. Peygamber, bu hadis-i şerifle Hud suresinin faziletini vurgulamıştır. Nitekim bu surelerdeki sarsıcı peygamber mücadeleleri ve kıyamet tasvirleri, Resulullah'ı hem kendi peygamberlik yükü hem de ümmetinin akıbeti adına derin bir endişe ve düşünceye sevk etmiştir.
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"Cuma günü Hud suresini okuyunuz"
(Darimi, Fezailü'l-Kur'an, 17)
🎈Mekke döneminde, peygamberliğin 5 veya 6. yıllarında inen ve 96 ayetten oluşan Vakıa Suresi, adını ilk ayette geçen ve "mutlaka gerçekleşecek olan olay" anlamına gelen "el-vakı'a" kelimesinden almaktadır. El-vakıa, kıyamet anlamında kullanılmıştır.
🎈Vakıa Suresi, kendisinden önce gelen Rahman Suresi'nin adeta bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Rahman Suresi Allah'ın yüceliği, nimetleri ve insanları iki ana gruba ayırmasıyla son bulur. Vakıa Suresi ise bu tecellileri detaylandırarak insanları kıyamet günündeki durumlarına göre öndekiler (yakınlaştırılmış olanlar), sağdakiler (cennetlikler) ve soldakiler (cehennemlikler) olmak üzere üç gruba ayırır.
"Seven benim, sevgili de ben" Ahmed İbn Acibe'den Fatiha Suresi Tefsiri