Efendimiz'i (sav) Hüzünlendiren Sureler

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🎈Hz. Peygamber (s.a.v.), ilahi mesajı insanlara tebliğ etmekle görevlendirilmişti. Ancak O, bu mesajı öylesine içselleştirmiş ve hayatına aktarmıştı ki defalarca duyduğu ayetlerin bile üzerindeki büyük etkisi yadsınamazdı. Her bir ayetin O'nun ruhundaki derinliği kıyas kabul etmez bir gerçekti. Nitekim kendisi de bazı surelerin üzerindeki maddi ve manevi etkilerini bizzat dile getirmiş; birtakım surelerin saçlarını ağarttığını ve bedenine ağır geldiğini ifade etmişti. Bu surelerden Hud suresi, peygamberlerin Allah'ın dini uğruna verdiği mücadelleri konu edinirken diğerleri kıyamet ve ölümden sonraki hayat ile ilgilidir.

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"Abdullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hz. Ebu Bekir, Resulullah'a erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca o da, 'Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme yetesaelûn (Amme) ve İze'ş-şemsü küvvirat (Tekvir) sureleri ihtiyarlatmıştır' cevabını vermiştir."

(Tirmizi, Tefsir, 56/6)

Kur'an-ı Kerim Meali