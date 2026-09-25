İslam mimarisi nedir?

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🔸 Müslümanların inşa ettiği ilk bina, 623'de yapılan içinde Peygamber Efendimiz'in de (SAV) namaz kıldırdığı Medine'deki mescit oldu. Burası aynı zamanda İslam cemaatinin toplandığı mekan hüviyetini taşıyordu. Ayrıca uzun bir süre yabancıların kabul ve misafir edildikleri bir ev olarak da kullanıldı. Peygamber Efendimiz'in (SAV) hususi ikametgahı da bu mescitin yanındaydı.

❗Bilgi notu:

Peygamber Efendimiz (SAV) Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir (AS) ile bu evde medfun bulunmaktadır.

🔸 O zamandan beri dini ve siyasi birliğin, iman ve aklın sembolü olan bu ilk ibadet evi kendinden sonraki camilere modellik etti, İslam şehri için temel oluşturdu.

❗ Bilgi notu:

Ev, harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden meydana gelir ve genellikle bir avlu etrafında teşekkül etmiştir. Bir İslam şehrinde sokakta oturmaya izin verilmez. Oturulacak ve toplanılacak yerler mescidler ve evlerdir. Sokak, evlerle tarif edilmiştir. Avlu, evi dış dünyadan muhafaza eder. Bunun temelleri de Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında atılmıştır.