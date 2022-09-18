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İslam mimarisi nedir?

Müslümanların kendi medeniyet tecrübesi içinde ortaya koydukları mimari gelenek "İslam mimarisi" olarak isimlendirilir. Bu terim Müslüman mimari geleneğinin kendine özgü yönleriyle İslam dininin ruhunda bulunan değerleri biçim ve semboller halinde yansıtmasının ve değerler doğrultusunda yön ve kimlik kazanmasının unvanıdır. Peki, sık sık ismini duyduğumuz bu kavram tam anlamıyla neyi ifade eder, İslam mimarisi nedir?

Giriş Tarihi: 18.09.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 15:47
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🔸 Her milletin dinlerinin ve hükümetlerinin, örf ve adetlerinin tarihçesi kendi mimari anıtlarında tezahür eder. Müslümanların mevcut yapıları da İslam'ın iman prensiplerini, sosyal ve fikri hayatındaki yansımalarını, muhteşem imparatorlukların gelişim ve değişimlerini aktaran kaynaklardır.

🔸 Dinimiz İslam her şeyi içine alan, her detayı ve konuyu muhtevi câmi bir din olduğundan temel ibadet mekanı olan cami, Müslüman hayatının merkezini teşkil etti ve İslam mimarisi bu çerçevede şekillendi.

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

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🔸 Müslümanların inşa ettiği ilk bina, içinde Peygamber Efendimiz'in de (SAV) namaz kıldırdığı 623'de inşa edilen Medine'deki mescit oldu. Bu mescit aynı zamanda İslam cemaatinin toplandığı mekan hüviyetini taşıyordu. Ayrıca uzun bir süre yabancıların kabul ve misafir edildikleri bir ev olarak da kullanıldı. Peygamber Efendimiz'in (SAV) hususi ikametgahı da bu mescitin yanında ve bağlantılı bir düzendeydi.

Bilgi notu:
Peygamber Efendimiz (SAV) Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir (AS) ile bu evde medfun bulunmaktadır.

🔸 O zamandan beri dini ve siyasi birliğin, maneviyat ve İslam cemaatinin iman ve aklın sembolü olan bu ilk ibadet evi kendinden sonraki camilere modellik etti, İslam şehri için temel oluşturdu.

Bilgi notu:
Ev, harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden meydana gelir ve genellikle bir avlu etrafında teşekkül etmiştir. Bir İslam şehrinde sokakta oturmaya izin verilmez. Oturulacak ve toplanılacak yerler mescidler ve evlerdir. Sokak, evlerle tarif edilmiştir. Avlu, evi dış dünyadan muhafaza eder. Bunun temelleri de Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında atılmıştır.

İslam mimarisinin dünyadaki hâkimiyeti

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🔸 Dünya'nın pek çok farklı yerinde Müslümanlar başlarda bölgelerdeki mevcut binaları kullandılar ve onları ihtiyaçlarına uygun bir biçimde şekillendirdiler. İlk dönemlerde eski bina ve harabelerden sıklıkla istifade ettiler.

🔸 Ardından her memlekette kendi yapılarını inşa ederek; tanzimi birbirine benzemeyen, şekil ve rengi ile göz kamaştıran eserler üretmeye başladılar.

Bilgi notu:
Müslümanların inşa ettiği bu yapılar İslam mimarisine temel teşkil etti. Her tuğlasında ve deseninde Kuran'ın şairane sesinden, yerli ve esrarlı bir sistem edinerek kendisine yer buldu.

İslam mimarisi'nin Katar'daki örneği: Eğitim Şehri Camisi

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🔸 Farklı coğrafyalarda, memleketlerde değişen ve yeni tasarım girdilerine fırsat tanıyan iklim özellikleri İslam mimarisini mütecanis, benzersiz, kendine has karakteristik özelliklere sahip bir konuma taşıdı.

🔸 Bazı özellikleri ve bazen görünümleriyle farklılıklara sahip bu eserler fikri çıkış noktasında 'bütün kuvvetin Allah'ın (CC) birliğinde toplanması ve ibadet maksadının temel oluşturması' esasıyla üretildi.

İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

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🔸 İslam'da insana verilen "her şeyi kendi yerine koyma" sorumluluğu tevhid bağlamında yapılara ve yapıların en temel öznesi insanlara etki edecek bir nitelikte değerlendirildi. Böylece 'İslam mimarisi nedir?' sorusunun cevabı tevhidin maddede mana bulması, ekvani coğrafyada tecessüm etmesi olarak tanımlanabildi.

İslam mimarisinde dinlenme köşesi: Bahçe

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